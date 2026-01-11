https://crimea.ria.ru/20260111/nebo-na-rossiey-snova-ozarili-severnye-siyaniya-1152312858.html
Небо на Россией снова озарили северные сияния
Небо на Россией снова озарили северные сияния - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Небо на Россией снова озарили северные сияния
В центральных и северных регионах России вечером в воскресенье вновь наблюдается сильный всплеск полярных сияний. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В центральных и северных регионах России вечером в воскресенье вновь наблюдается сильный всплеск полярных сияний. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.По прогнозам, пик красивого явления придется на вечер с 19.30 до 21.00 по московскому времени.Причина необычного светового шоу — крупное плазменное облако, которое пришло к Земле в ночь на 11 января около полуночи по московскому времени. Размер облака составляет несколько десятков миллионов километров, и оно продолжает влиять на планету, вызывая повторный интенсивный всплеск сияний.Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января произошла вторая в 2026 году магнитная буря. Она сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями. При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьДесятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 годаРоссия построит электростанцию на Луне
