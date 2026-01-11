Рейтинг@Mail.ru
Небо на Россией снова озарили северные сияния - РИА Новости Крым, 11.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260111/nebo-na-rossiey-snova-ozarili-severnye-siyaniya-1152312858.html
Небо на Россией снова озарили северные сияния
Небо на Россией снова озарили северные сияния - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Небо на Россией снова озарили северные сияния
В центральных и северных регионах России вечером в воскресенье вновь наблюдается сильный всплеск полярных сияний. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T20:01
2026-01-11T20:01
полярное сияние
институт солнечно-земной физики
вспышки на солнце
солнце
земля
космос
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В центральных и северных регионах России вечером в воскресенье вновь наблюдается сильный всплеск полярных сияний. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.По прогнозам, пик красивого явления придется на вечер с 19.30 до 21.00 по московскому времени.Причина необычного светового шоу — крупное плазменное облако, которое пришло к Земле в ночь на 11 января около полуночи по московскому времени. Размер облака составляет несколько десятков миллионов километров, и оно продолжает влиять на планету, вызывая повторный интенсивный всплеск сияний.Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января произошла вторая в 2026 году магнитная буря. Она сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями. При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилосьДесятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 годаРоссия построит электростанцию на Луне
космос
полярное сияние, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, земля, космос, новости
Небо на Россией снова озарили северные сияния

В центральных и северных регионах России возобновились сильные полярные сияния

20:01 11.01.2026
 
© РИА Новости . Юлий Ахромеев / Перейти в фотобанкСеверное сияние на берегу Баренцева моря в районе поселка Териберка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В центральных и северных регионах России вечером в воскресенье вновь наблюдается сильный всплеск полярных сияний. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По прогнозам, пик красивого явления придется на вечер с 19.30 до 21.00 по московскому времени.
"Нижняя граница будет находиться на широте около 50 градусов. В диапазоне от 55 до 75 градусов (Москва и севернее) в случае чистого неба должны быть доступны визуальные наблюдения. В диапазоне широт от 50 до 55 градусов – наблюдения на фотоаппараты, в том числе на камеры телефонов", – рассказали эксперты.
Причина необычного светового шоу — крупное плазменное облако, которое пришло к Земле в ночь на 11 января около полуночи по московскому времени. Размер облака составляет несколько десятков миллионов километров, и оно продолжает влиять на планету, вызывая повторный интенсивный всплеск сияний.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января произошла вторая в 2026 году магнитная буря. Она сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями. При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями.
Полярное сияниеИнститут солнечно-земной физикиВспышки на СолнцеСолнцеЗемлякосмосНовости
 
