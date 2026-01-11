Названы самые перспективные профессии в России
В России самыми перспективными в 2026 году станут профессии на стыке технологий
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПортфель делового человека
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Инженерия, финансы, медицина, торговля и прочие профессии на стыке технологий станут самыми перспективными и стабильными в наступившем году. Об этом со ссылкой на экспертов hh.ru пишет РИА Новости.
"В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля", - сообщили в пресс-службе компании.
Кроме профессиональных навыков особенно важными станут адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями, добавили аналитики.
Ранее HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.
Ранее заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
2 января, 09:22Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей