Рейтинг@Mail.ru
Названы самые перспективные профессии в России - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/nazvany-samye-perspektivnye-professii-v-rossii-1152291179.html
Названы самые перспективные профессии в России
Названы самые перспективные профессии в России - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Названы самые перспективные профессии в России
Инженерия, финансы, медицина, торговля и прочие профессии на стыке технологий станут самыми перспективными и стабильными в наступившем году. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T08:46
2026-01-11T08:46
трудоустройство
россия
общество
новости
профессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_af9e33fa45401a655ffb0b4048e3adab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Инженерия, финансы, медицина, торговля и прочие профессии на стыке технологий станут самыми перспективными и стабильными в наступившем году. Об этом со ссылкой на экспертов hh.ru пишет РИА Новости.Кроме профессиональных навыков особенно важными станут адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями, добавили аналитики.Ранее HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.Ранее заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные в Крыму профессииГде на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение экспертаКрым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
https://crimea.ria.ru/20260102/nazvana-otrasl-so-sredney-zarplatoy-vyshe-400-tysyach-rubley-1152148493.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832315_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a1189eefbff414e4dba6f2c3e42403b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трудоустройство, россия, общество, новости, профессия
Названы самые перспективные профессии в России

В России самыми перспективными в 2026 году станут профессии на стыке технологий

08:46 11.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПортфель делового человека
Портфель делового человека - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Инженерия, финансы, медицина, торговля и прочие профессии на стыке технологий станут самыми перспективными и стабильными в наступившем году. Об этом со ссылкой на экспертов hh.ru пишет РИА Новости.
"В 2026 году самыми стабильными и перспективными будут карьеры на стыке технологий, анализа данных и конкретной отрасли, например, инженерия, финансы, медицина, торговля", - сообщили в пресс-службе компании.
Кроме профессиональных навыков особенно важными станут адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями, добавили аналитики.
Ранее HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.
Ранее заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названы самые востребованные в Крыму профессии
Где на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение эксперта
Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
Денежные купюры
2 января, 09:22
Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
 
трудоустройствоРоссияОбществоНовостиПрофессия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Кличко сделал резкое заявление об Украине
16:31Похитить Путина как Мадуро: что скрывается за желаниями властей Британии
16:17Запорожская область осталась без света и воды
16:09В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
15:57Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань
15:38Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
15:12Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
14:54На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
14:33Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
14:09Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
13:49В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
13:36Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
13:22Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья
13:10Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас
12:52В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
12:41ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
12:27Армия России выбила ВСУ из Белогорья в Запорожской области
12:24Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
12:18Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
11:50Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
Лента новостейМолния