https://crimea.ria.ru/20260111/nazvany-samye-perspektivnye-professii-v-rossii-1152291179.html

Названы самые перспективные профессии в России

Названы самые перспективные профессии в России - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Названы самые перспективные профессии в России

Инженерия, финансы, медицина, торговля и прочие профессии на стыке технологий станут самыми перспективными и стабильными в наступившем году. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T08:46

2026-01-11T08:46

2026-01-11T08:46

трудоустройство

россия

общество

новости

профессия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832315_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_af9e33fa45401a655ffb0b4048e3adab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Инженерия, финансы, медицина, торговля и прочие профессии на стыке технологий станут самыми перспективными и стабильными в наступившем году. Об этом со ссылкой на экспертов hh.ru пишет РИА Новости.Кроме профессиональных навыков особенно важными станут адаптивность, умение учиться и работать с искусственным интеллектом и другими цифровыми технологиями, добавили аналитики.Ранее HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что профессии медицинской направленности, а также фармацевтика, военные специальности и ряд профессий аграрного сектора не утратят своей популярности в ближайшем будущем. А искусственный интеллект скоро сможет заменить специальности, связанные с копирайтингом, несложным дизайном и обработкой документации.Ранее заслуженный журналист России, обладатель премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова в комментарии РИА Новости Крым выразила мнение, что искусственный интеллект стремительно развивается, что грозит безработицей 80-ти процентам журналистов, также не у дел рискуют остаться художники, юристы, контент-менеджеры, бухгалтеры и айтишники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные в Крыму профессииГде на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение экспертаКрым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку

https://crimea.ria.ru/20260102/nazvana-otrasl-so-sredney-zarplatoy-vyshe-400-tysyach-rubley-1152148493.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудоустройство, россия, общество, новости, профессия