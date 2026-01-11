https://crimea.ria.ru/20260111/na-ukraine-zapretili-film-o-mazepe-iz-za-dzhigurdy-1152301917.html
На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды - РИА Новости Крым, 11.01.2026
На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
Фильм украинского режиссера Юрия Ильенко "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия" запретили к показу на Украине из-за наличия в актерском составе российского... РИА Новости Крым, 11.01.2026
На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
На Украине из-за участия Джигурды запретили к показу фильм "Молитва о гетмане Мазепе"
14:54 11.01.2026 (обновлено: 14:58 11.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Фильм украинского режиссера Юрия Ильенко "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия" запретили к показу на Украине из-за наличия в актерском составе российского актера Никиты Джигурды. Такое решение приняло государственное агентство Украины по кино, пишет РИА Новости.
Джигурда исполнил в картине роль шведского короля. Как пояснили в агентстве, решение принято на основе приказа министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины "О дополнении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности".
"Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение об отказе во внесении в государственный реестр фильмов фильм "Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия", - говорится в опубликованном на сайте агентства документе.
Также в список запрещенных к показу фильмов попали картины с участием российских актеров Юрия Колокольникова и Валерия Николаева - "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза, "Довод" Кристофера Нолана и "Терминал" Стивена Спилберга.
Министерство культуры Украины в 2025 году внесло российских актеров Никиту Джигурду, Юрия Колокольникова и Валерия Николаева в список лиц, якобы создающих "угрозу национальной безопасности". Позднее украинские власти потребовали от стриминговых платформ удалить западные фильмы и сериалы, в которых исполнял эпизодические роли Юрий Колокольников, под запрет попали в том числе четвертый сезон "Игры престолов" и третий сезон "Белого лотоса".
Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.
