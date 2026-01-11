Рейтинг@Mail.ru
Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов - РИА Новости Крым, 11.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260111/moschnyy-shtorm-v-yalte--podtopleny-sem-domov-1152311477.html
Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов
Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов
В Ялте подтопило территории и повалило деревья, а на набережную обрушились мощные волны. О последствиях непогоды сообщила глава администрации Янина Павленко. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T19:06
2026-01-11T19:08
крым
ялта
янина павленко
шторм
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152311051_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f61cc7f15aac57c579058e3dc6b579fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Ялте подтопило территории и повалило деревья, а на набережную обрушились мощные волны. О последствиях непогоды сообщила глава администрации Янина Павленко.Она уточнила, что в регионе только за вчера выпало 27 мм осадков, на Ай-Петри – 65 мм. Службы города и МЧС работают в усиленном режиме.Сейчас волнение моря в Ялте достигает четырех баллов. Павленко призвала жителей и гостей курорта соблюдать осторожность во время прогулок по набережной.В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.В связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.На территории полуострова введен режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
Новости
крым, ялта, янина павленко, шторм, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
19:06 11.01.2026 (обновлено: 19:08 11.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Ялте подтопило территории и повалило деревья, а на набережную обрушились мощные волны. О последствиях непогоды сообщила глава администрации Янина Павленко.
Она уточнила, что в регионе только за вчера выпало 27 мм осадков, на Ай-Петри – 65 мм. Службы города и МЧС работают в усиленном режиме.
"С начала штормового в ЕДДС Ялты поступило 1063 обращения. Упало два дерева (одно уже убрали), рухнула подпорная стена (ограждена, планируются восстановительные работы), произошло подтопление по семи адресам (по трем последствия ликвидировали, по четырем ведутся работы), экстренно прочищены три ливневки и зафиксирована одна авария электроснабжения – восстановлено", - написала она в Telegram.
Сейчас волнение моря в Ялте достигает четырех баллов. Павленко призвала жителей и гостей курорта соблюдать осторожность во время прогулок по набережной.
В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.
В связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.
При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вчера, 18:27
Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
 
КрымЯлтаЯнина ПавленкоШтормШтормовое предупреждениеКрымская погодаПогода в КрымуНовости Крыма
 
