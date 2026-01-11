https://crimea.ria.ru/20260111/moschnyy-shtorm-v-yalte--podtopleny-sem-domov-1152311477.html

Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов

Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов

В Ялте подтопило территории и повалило деревья, а на набережную обрушились мощные волны. О последствиях непогоды сообщила глава администрации Янина Павленко.

2026-01-11T19:06

2026-01-11T19:06

2026-01-11T19:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Ялте подтопило территории и повалило деревья, а на набережную обрушились мощные волны. О последствиях непогоды сообщила глава администрации Янина Павленко.Она уточнила, что в регионе только за вчера выпало 27 мм осадков, на Ай-Петри – 65 мм. Службы города и МЧС работают в усиленном режиме.Сейчас волнение моря в Ялте достигает четырех баллов. Павленко призвала жителей и гостей курорта соблюдать осторожность во время прогулок по набережной.В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России.В связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.На территории полуострова введен режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ялта

2026

Новости

