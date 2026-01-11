https://crimea.ria.ru/20260111/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-voskresenya-1152297661.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
Утром в воскресенье проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани.
2026-01-11T08:00
2026-01-11T08:00
2026-01-11T08:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас свободен для проезда
08:00 11.01.2026