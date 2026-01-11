https://crimea.ria.ru/20260111/kogda-v-koktebele-dostroyat-kanalizatsionnye-seti-1152299474.html

Когда в Коктебеле достроят канализационные сети

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Масштабное строительство разводящих канализационных систем в Коктебеле планируют завершить осенью 2026 года. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.По словам главы администрации, сейчас работа ведется на улице Стамова. Подрядчик планирует решить вопрос подключения домовладений к системе водоотведения до асфальтирования дорог, чтобы избежать повторного вскрытия покрытия."Определили с жителями порядок действий. В начале следующей недели проведу рабочее совещание с представителями организаций, задействованных в этом процессе. Затем снова выеду на место для итогового обсуждения вопроса с жителями", – добавил Ким.Ранее первый заместитель министра строительства и архитектуры РК Александр Резников и генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик рассказали, что этот объект уникален для полуострова. Поселок Коктебель вообще не канализован, поэтому вся система водоотведения строится с нуля. Сложность заключается в том, что КОС возводится одновременно с коллекторами, которые будут аккумулировать стоки и отводить их уже на очистные сооружения.Канализацию в поселке прокладывают параллельно с масштабной реконструкцией набережной. Сейчас прямо под новой почти двухкилометровой набережной прокладывают самотечный канализационный коллектор. Он будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка. По проекту, в Коктебеле уложат 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность коктебельских очистных – 5 тысяч кубов в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Судаком завершена реконструкция КОСВ Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и АлуштойРеконструкция КОС в Евпатории – как идут работы

