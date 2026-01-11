https://crimea.ria.ru/20260111/klichko-sdelal-rezkoe-zayavlenie-ob-ukraine-1152308192.html

Кличко сделал резкое заявление об Украине

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild заявил, что Украина не может отражать удары с воздуха даже по Киеву. РИА Новости Крым, 11.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild заявил, что Украина не может отражать удары с воздуха даже по Киеву.Кличко также отметил, что ситуация с электро- и водоснабжением в Киеве сейчас "в высшей степени критическая".Это подтвердила и премьер-министр Украины. В воскресенье она заявила, что ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной как минимум до 15 января.В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" заявила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.Тогда Кличко призвал украинцев временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой.В субботу столичная администрация сообщила об увеличении интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Жители Киева второй день перекрывают дороги из-за длительного отсутствия света и отопления. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для КиеваВ Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктураВ Киеве отключили воду и отопление

