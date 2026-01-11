Какой сегодня праздник: 11 января

https://crimea.ria.ru/20260111/kakoy-segodnya-prazdnik-11-yanvarya-1134072092.html

Сегодня самая "вежливая" дата в мире или Международный день "спасибо", в России в этот день отмечают День заповедников и национальных парков. А еще в этот день... РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Сегодня самая "вежливая" дата в мире или Международный день "спасибо", в России в этот день отмечают День заповедников и национальных парков. А еще в этот день стартовала первая в мире женская автогонка.Что празднуют в России и в миреВ стране отмечается День заповедников и национальных парков – особо охраняемых природных территорий. Дата приурочена к открытию 11 января 1917 года первого в России государственного заповедника – Баргузинского, расположенного на берегу Байкала в Бурятии. Праздник служит напоминанием о важности сохранения дикой природы и животного мира.В Международный день "спасибо" мир практикует хорошие манеры и выражает благодарность всем, кто ее заслужил. Считается, что эти слова обладают магическими свойствами – с их помощью люди дарят друг другу радость, выражают внимание и передают положительные эмоции. Главное, чтоб они произносились от чистого сердца.Еще сегодня День тайного приятеля, Международный день равенства на работе и День "Девочки обнимают мальчиков". Именины у Марка, Анны, Ивана, Феофила, Георгия, Натальи.Знаменательные событияВ 1909 году в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка. 12 участниц отправились по маршруту Нью-Йорк – Филадельфия – Нью-Йорк.В 1919 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразверстки: государство начало скупать у крестьян излишки сельхозпродукции по твердым ценам.В 1940 году в Ленинграде состоялась премьера балета композитора Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".В 1960 году в СССР, в Звездном городке Подмосковья, был создан Центр подготовки космонавтов.Кто родился11 января 1833 года родился русский художник-пейзажист Михаил Клодт, первым из отечественных художников объединивший жанровую картину с эпическим пейзажем. За ранние работы он был удостоен двух серебряных и двух золотых медалей и получил право поехать в Европу. Но чужая природа не вдохновила художника, и он вернулся в Россию. Среди самых известных картин Клодта: "На пашне", "Русская деревня", "Дубовая роща", "Крестьянка у сломанной телеги со льном" и другие.В 1920 году на свет появился Владимир Венгеров – советский кинорежиссер и сценарист. Учился во ВГИКе, карьеру начал с ассистента Фридриха Эрмлера. Первым самостоятельным фильмом Венгерова стал "Кортик" по повести Анатолия Рыбакова. А лучшей работой режиссера считается лента о рабочих в послевоенные годы – "Рабочий поселок". Не менее известны фильмы Венгерова по пьесам русских классиков: "Живой труп" Льва Толстого, "Вторая весна" Георгия Макарова, "Обрыв" Ивана Гончарова.11 января 1945 года родился российский актер Георгий Тараторкин. Его творческая деятельность началась с ленинградского ТЮЗа под руководством Зиновия Корогодского. Как киноактер он дебютировал в роли убийцы императора Александра II в картине "Софья Перовская". А годом позже на экраны вышла лента "Преступление и наказание", где Тараторкин блестяще сыграл Раскольникова. За плечами у актера более 30 киноролей.Также 11 января родились российский телеведущий Андрей Малахов, немецкий футболист, нападающий "Манчестер Сити" Сане Лерой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

