Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон
Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон
Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T20:51
2026-01-11T20:51
2026-01-11T20:51
радио "спутник в крыму"
здоровье
общество
совет эксперта
ирина сухарева
новый год
зож
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое состояние после затяжных каникул, нужно постепенно входить в обычный режим, обратив внимание на качество сна, питания и умеренную физическую активность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Мединститута имени Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.Начать стоит с питания, считает эксперт. Так, после десяти дней почти непрекращающегося застолья следует перейти на дробное питание, включив в рацион каши, легкие овощные супы и приготовленные на пару блюда. Кроме того, Сухарева рекомендует соблюдать питьевой режим: 1,5 литра чистой воды или несладкого компота, зеленого чая в день.Также постепенно нужно входить в режим тренировок, если до праздников спорт активно присутствовал в жизни человека, отметила Сухарева. Начать стоит с непродолжительной разминки, контрастного душа. Можно посещать баню или сауну для активации жизненных сил организма и ускорения обмена веществ.Третьим, но не менее важным компонентом программы посленовогоднего восстановления, является здоровый сон.Чувство голода перед сном можно утолить кефиром или травяным чаем, добавила специалист. Также за час до сна рекомендуется пешая прогулка, которая поможет переключиться и расслабиться.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым.
Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое состояние после затяжных каникул, нужно постепенно входить в обычный режим, обратив внимание на качество сна, питания и умеренную физическую активность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Мединститута имени Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.
Начать стоит с питания, считает эксперт. Так, после десяти дней почти непрекращающегося застолья следует перейти на дробное питание, включив в рацион каши, легкие овощные супы и приготовленные на пару блюда. Кроме того, Сухарева рекомендует соблюдать питьевой режим: 1,5 литра чистой воды или несладкого компота, зеленого чая в день.
"Если вы все-таки переели и набрали килограмм-два лишнего веса, ни в коем случае не нужно голодать или придерживаться монодиеты – если это делать, то стресс для организма будет продолжаться. Стоит придерживаться дробного питания, 5-6 раз в день небольшими порциями. Надо исключить жирную, копченую, соленую пищу и уменьшить количество соли", – сказала диетолог.
Также постепенно нужно входить в режим тренировок, если до праздников спорт активно присутствовал в жизни человека, отметила Сухарева. Начать стоит с непродолжительной разминки, контрастного душа. Можно посещать баню или сауну для активации жизненных сил организма и ускорения обмена веществ.
Третьим, но не менее важным компонентом программы посленовогоднего восстановления, является здоровый сон.
"Люди поздно ложились, поздно вставали. А сейчас нужно вставать рано и не опаздывать на работу. Нужно заставлять себя и работать над самим собой, – подчеркнула эксперт. – И напомнила правило: принимать пищу можно за три часа до сна".
Чувство голода перед сном можно утолить кефиром или травяным чаем, добавила специалист. Также за час до сна рекомендуется пешая прогулка, которая поможет переключиться и расслабиться.
