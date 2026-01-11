https://crimea.ria.ru/20260111/kak-zhit-posle-novogo-goda-zdorovyu-pomogut-dieta-i-son-1126331458.html

Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон

Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон

11.01.2026

радио "спутник в крыму"

здоровье

общество

совет эксперта

ирина сухарева

новый год

зож

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Стресс от выхода на работу после долгого отдыха оценивается в 13 баллов из 43 по шкале Холмса-Раге. Чтобы нормализовать свое эмоциональное и физическое состояние после затяжных каникул, нужно постепенно входить в обычный режим, обратив внимание на качество сна, питания и умеренную физическую активность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Мединститута имени Георгиевского КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.Начать стоит с питания, считает эксперт. Так, после десяти дней почти непрекращающегося застолья следует перейти на дробное питание, включив в рацион каши, легкие овощные супы и приготовленные на пару блюда. Кроме того, Сухарева рекомендует соблюдать питьевой режим: 1,5 литра чистой воды или несладкого компота, зеленого чая в день.Также постепенно нужно входить в режим тренировок, если до праздников спорт активно присутствовал в жизни человека, отметила Сухарева. Начать стоит с непродолжительной разминки, контрастного душа. Можно посещать баню или сауну для активации жизненных сил организма и ускорения обмена веществ.Третьим, но не менее важным компонентом программы посленовогоднего восстановления, является здоровый сон.Чувство голода перед сном можно утолить кефиром или травяным чаем, добавила специалист. Также за час до сна рекомендуется пешая прогулка, которая поможет переключиться и расслабиться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

