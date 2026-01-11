https://crimea.ria.ru/20260111/goryaschuyu-posle-ataki-vsu-neftebazu-v-volgogradskoy-oblasti-potushili-1152313638.html
Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили
Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили
2026-01-11T20:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Спустя более чем сутки в Волгоградской области удаось потушить нефтебазу, которая загорелась в субботу ночью после удара украинского беспилотника. Об этом сообщили в администрации региона.В субботу утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе в Октябрьском районе после падения обломков украинских дронов. Он уточнял, что для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. В воскресенье стало известно, что женщина, раненая при атаке, скончалась в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
