Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Спустя более чем сутки в Волгоградской области удаось потушить нефтебазу, которая загорелась в субботу ночью после удара украинского беспилотника. Об этом сообщили в администрации региона.В субботу утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе в Октябрьском районе после падения обломков украинских дронов. Он уточнял, что для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. В воскресенье стало известно, что женщина, раненая при атаке, скончалась в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

