Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили
Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили
Спустя более чем сутки в Волгоградской области удаось потушить нефтебазу, которая загорелась в субботу ночью после удара украинского беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T20:14
2026-01-11T20:14
волгоградская область
пожар
нефтебаза
атаки всу
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_c495920a9ea34dd1895b0cc66fcb27be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Спустя более чем сутки в Волгоградской области удаось потушить нефтебазу, которая загорелась в субботу ночью после удара украинского беспилотника. Об этом сообщили в администрации региона.В субботу утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе в Октябрьском районе после падения обломков украинских дронов. Он уточнял, что для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. В воскресенье стало известно, что женщина, раненая при атаке, скончалась в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
1920
1080
Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили

В Волгоградской области потушили атакованную ВСУ в субботу нефтебазу

20:14 11.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Спустя более чем сутки в Волгоградской области удаось потушить нефтебазу, которая загорелась в субботу ночью после удара украинского беспилотника. Об этом сообщили в администрации региона.
В субботу утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе в Октябрьском районе после падения обломков украинских дронов. Он уточнял, что для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.

"В 14.03 - ликвидация открытого горения", - пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. В воскресенье стало известно, что женщина, раненая при атаке, скончалась в больнице.
