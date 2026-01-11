https://crimea.ria.ru/20260111/glavam-rayonov-v-krymu-rasshiryat-polnomochiya-dlya-privlecheniya-investitsiy-1151922482.html

Главам районов в Крыму расширят полномочия для привлечения инвестиций

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Главам муниципальных образований в Крыму необходимо расширить спектр полномочий, чтобы они могли более эффективно привлекать средства в бюджет за счет инвестиций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, отметив, что решением этого вопроса займутся уже в 2026 году.Сейчас в муниципальных образованиях Крыма за счет средств федерального и республиканского центра реализуется очень большое число самых разных проектов, отметила она.И задача. которая стоит на повестке дня, – расширить полномочия глав муниципалитетов, чтобы они получили больше возможностей самостоятельного привлекать инвестиции для развития районов.При этом один из инструментов привлечения средств в местные бюджеты – инициативное бюджетирование является "прекрасно развивающейся на сегодняшний момент программой в республике", которая демонстрирует нарастающий успех, отметила эксперт."За 2021−2025 год определены победителями 433 проекта жителей общей стоимостью 600 миллионов. Из них Республика Крым выделила 468 миллионов, 78 миллионов – это средства местных бюджетов, а 54 миллиона рублей составили инициативные платежи от жителей и спонсоров", – поделилась Виноградова.По итогам 2025 года в этой программе Крым вновь показала высокие результаты, причем не только непосредственно при реализации проектов на территории республики, но и на внешнем контуре: участие в конкурсе федерального уровня принесло крымским проектам два призовых места. "И все это очень важно", – подчеркнула Виноградова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет экономику Крыма в 2026 годуКрым в 2025 году собрал рекордные 272 млрд рублей налоговТяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму

