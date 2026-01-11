https://crimea.ria.ru/20260111/film-cheburashka-2-posmotreli-v-kino-9-millionov-zriteley-1152306347.html

Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей

Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей

За время новогодних праздников лидер российского кинопроката, фильм "Чебурашка 2" уже посмотрели более девяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T15:12

2026-01-11T15:12

2026-01-11T15:12

кино

россия

кинематограф

общество

новости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151748067_205:0:1396:670_1920x0_80_0_0_de5abbaf2269b49035a1705e0853ced7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За время новогодних праздников лидер российского кинопроката, фильм "Чебурашка 2" уже посмотрели более девяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино."Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. 2 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что вторая часть "Чебурашки" и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, собрала более миллиарда рублей. На пятый картина собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей.6 января портал "Кинобизнес сегодня" опубликовал данные, согласно которым, фильм "Чебурашка 2" собрал рекордные 2 миллиарда 420 миллионов рублей (30,95 млн долларов) и занял третье место в международном рейтинге фильмов.Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, россия, кинематограф, общество, новости, культура