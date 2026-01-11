https://crimea.ria.ru/20260111/film-cheburashka-2-posmotreli-v-kino-9-millionov-zriteley-1152306347.html
Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
За время новогодних праздников лидер российского кинопроката, фильм "Чебурашка 2" уже посмотрели более девяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T15:12
2026-01-11T15:12
2026-01-11T15:12
кино
россия
кинематограф
общество
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151748067_205:0:1396:670_1920x0_80_0_0_de5abbaf2269b49035a1705e0853ced7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За время новогодних праздников лидер российского кинопроката, фильм "Чебурашка 2" уже посмотрели более девяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино."Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. 2 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что вторая часть "Чебурашки" и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, собрала более миллиарда рублей. На пятый картина собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей.6 января портал "Кинобизнес сегодня" опубликовал данные, согласно которым, фильм "Чебурашка 2" собрал рекордные 2 миллиарда 420 миллионов рублей (30,95 млн долларов) и занял третье место в международном рейтинге фильмов.Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151748067_354:0:1247:670_1920x0_80_0_0_ab27eaab54ce24599602144dd9ac7b2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, россия, кинематограф, общество, новости, культура
Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
Лидера проката "Чебурашку 2" посмотрели более девяти миллионов зрителей в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За время новогодних праздников лидер российского кинопроката, фильм "Чебурашка 2" уже посмотрели более девяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.
"Зрители: 9 105 722 человек", — говорится в сообщении.
"Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. 2 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что вторая часть "Чебурашки" и его друзей, вышедшая в кинотеатрах 1 января, собрала
более миллиарда рублей. На пятый картина собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей.
6 января портал "Кинобизнес сегодня" опубликовал данные, согласно которым, фильм "Чебурашка 2" собрал рекордные
2 миллиарда 420 миллионов рублей (30,95 млн долларов) и занял третье место в международном рейтинге фильмов.
Над продолжением "Чебурашки" работала та же команда, которая снимала первый фильм: режиссер Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб и Анатолий Молчанов, оператор Иван Лебедев. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров в роли молодого Гены, а также Ольга Кузьмина, чьим голосом говорит Чебурашка.
Первый фильм "Чебурашка", вышедший на экраны 1 января 2023 года, стал самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката. Тогда за три недели он собрал 5 миллиардов рублей, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет "Аватара" Джеймса Кэмерона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.