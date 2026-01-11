Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/evrosoyuz-obnovil-istoricheskiy-rekord-po-potrebleniyu-gaza-1152305632.html
Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T14:09
2026-01-11T14:09
европейский союз (ес)
газ
газпром
в мире
топливо
новости
европа
германия
франция
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123311419_0:155:2999:1842_1920x0_80_0_0_ed68311cb849a5eadac2ada76eefbf7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром.В целом в газохранилищах Европы по состоянию на 9 января есть 56,3 млрд куб. м газа, что на 12,6 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня, добавили в Газпроме.Предыдущий антирекорд Европа поставила в конце декабря. Тогда, по данным Газпрома, в хранилищах было 66,3 млрд куб. м газа. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
европа
германия
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123311419_169:0:2830:1996_1920x0_80_0_0_240014ad82a31ba183d0cd09089e2778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), газ, газпром, в мире, топливо, новости, европа, германия, франция, рекорды
Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа

Объем газа в хранилищах Евросоюза упал ниже 50 процентов – Газпром

14:09 11.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром.
"7 и 8 января из европейских хранилищ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений. Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы", - уточнили в корпорации.
В целом в газохранилищах Европы по состоянию на 9 января есть 56,3 млрд куб. м газа, что на 12,6 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня, добавили в Газпроме.

"Холодная погода, пришедшая в Европу, стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ. В Германии и Франции – крупнейших европейских экономиках – уровень заполненности подземных хранилищ газа уже ниже 50%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, Франции – 49,2%", - уточнили в Газпроме.

Предыдущий антирекорд Европа поставила в конце декабря. Тогда, по данным Газпрома, в хранилищах было 66,3 млрд куб. м газа. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Европейский Союз (ЕС)ГазГазпромВ миреТопливоНовостиЕвропаГерманияФранцияРекорды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Кличко сделал резкое заявление об Украине
16:31Похитить Путина как Мадуро: что скрывается за желаниями властей Британии
16:17Запорожская область осталась без света и воды
16:09В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
15:57Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань
15:38Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
15:12Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
14:54На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
14:33Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
14:09Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
13:49В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
13:36Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
13:22Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья
13:10Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас
12:52В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
12:41ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
12:27Армия России выбила ВСУ из Белогорья в Запорожской области
12:24Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
12:18Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
11:50Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
Лента новостейМолния