https://crimea.ria.ru/20260111/evrosoyuz-obnovil-istoricheskiy-rekord-po-potrebleniyu-gaza-1152305632.html

Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа

Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа

В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром. РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T14:09

2026-01-11T14:09

2026-01-11T14:09

европейский союз (ес)

газ

газпром

в мире

топливо

новости

европа

германия

франция

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123311419_0:155:2999:1842_1920x0_80_0_0_ed68311cb849a5eadac2ada76eefbf7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром.В целом в газохранилищах Европы по состоянию на 9 января есть 56,3 млрд куб. м газа, что на 12,6 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня, добавили в Газпроме.Предыдущий антирекорд Европа поставила в конце декабря. Тогда, по данным Газпрома, в хранилищах было 66,3 млрд куб. м газа. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

европа

германия

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), газ, газпром, в мире, топливо, новости, европа, германия, франция, рекорды