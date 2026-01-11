Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
Объем газа в хранилищах Евросоюза упал ниже 50 процентов – Газпром
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром.
"7 и 8 января из европейских хранилищ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений. Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы", - уточнили в корпорации.
В целом в газохранилищах Европы по состоянию на 9 января есть 56,3 млрд куб. м газа, что на 12,6 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня, добавили в Газпроме.
"Холодная погода, пришедшая в Европу, стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ. В Германии и Франции – крупнейших европейских экономиках – уровень заполненности подземных хранилищ газа уже ниже 50%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, Франции – 49,2%", - уточнили в Газпроме.
Предыдущий антирекорд Европа поставила в конце декабря. Тогда, по данным Газпрома, в хранилищах было 66,3 млрд куб. м газа. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений.