Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму

САКИ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Красивый, полезный, душистый и даже сладкий – так характеризуют крымский лимон фермеры Усеиновы, которые с 1996 года выращивают в степном Крыму плод – кладезь витамина С.Да, в Крыму растет и такая теплолюбивая экзотика. Причем не в субтропическом южном поясе полуострова, а в ветреной степи.Лимоны сорта Мейера – а здесь выращивают только этот сорт — характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. А еще лимоны здесь – экологически чистые: никаких химикатов на листья и под корни – только навоз.Фермер говорит, что его дети начинают болеть только тогда, когда перестают есть лимоны, так как заканчивается сезон урожая, который длится с октября по май.Кстати, с небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают только здесь же – никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.Здешнюю теплицу знают многие крымчане, а туристы приезжают, чтобы самим собрать яркие лимоны среди вечнозеленой листвы — хозяин это разрешает.В теплице также можно купить домой цитрусового друга – лимон в кадке. За ним научат правильно ухаживать, чтоб растение красиво цвело и давало хорошие плоды.Кстати, пахнут цветы лимона не лимоном, а жасмином.Лимонные деревья – не единственные обитатели теплицы Усеиновых. Здесь растут мандарины, апельсины и кумкват – набирающий популярность в России маленький цитрус из Юго-Восточного Китая. Все они плодоносят в самые холодные и пасмурные месяцы года, а теплица похожа на райский сад с сотнями ярко-жёлтых и оранжевых солнц на ветках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

