https://crimea.ria.ru/20260111/esli-zhizn-podlozhila-limon-kak-tsitrusy-rastut-v-krymu-1125746446.html
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
Красивый, полезный, душистый и даже сладкий – так характеризуют крымский лимон фермеры Усеиновы, которые с 1996 года выращивают в степном Крыму плод – кладезь... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T08:21
2026-01-11T08:21
2026-01-11T08:26
новости крыма
крым
сельское хозяйство
саки
здоровье
туризм в крыму
общество
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125739657_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5707c70c02faeb69f38931b8ddba18a6.jpg
САКИ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Красивый, полезный, душистый и даже сладкий – так характеризуют крымский лимон фермеры Усеиновы, которые с 1996 года выращивают в степном Крыму плод – кладезь витамина С.Да, в Крыму растет и такая теплолюбивая экзотика. Причем не в субтропическом южном поясе полуострова, а в ветреной степи.Лимоны сорта Мейера – а здесь выращивают только этот сорт — характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. А еще лимоны здесь – экологически чистые: никаких химикатов на листья и под корни – только навоз.Фермер говорит, что его дети начинают болеть только тогда, когда перестают есть лимоны, так как заканчивается сезон урожая, который длится с октября по май.Кстати, с небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают только здесь же – никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.Здешнюю теплицу знают многие крымчане, а туристы приезжают, чтобы самим собрать яркие лимоны среди вечнозеленой листвы — хозяин это разрешает.В теплице также можно купить домой цитрусового друга – лимон в кадке. За ним научат правильно ухаживать, чтоб растение красиво цвело и давало хорошие плоды.Кстати, пахнут цветы лимона не лимоном, а жасмином.Лимонные деревья – не единственные обитатели теплицы Усеиновых. Здесь растут мандарины, апельсины и кумкват – набирающий популярность в России маленький цитрус из Юго-Восточного Китая. Все они плодоносят в самые холодные и пасмурные месяцы года, а теплица похожа на райский сад с сотнями ярко-жёлтых и оранжевых солнц на ветках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
саки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125739657_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fd5df30dd91f2e30f95a688913ba387d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
новости крыма, крым, сельское хозяйство, саки, здоровье, туризм в крыму, общество
Если жизнь подложила лимон: как цитрусы растут в Крыму
Цитрусовая ферма: как выращивают лимоны в Крыму
08:21 11.01.2026 (обновлено: 08:26 11.01.2026)
Шеф-редактор специальных проектов
САКИ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Красивый, полезный, душистый и даже сладкий – так характеризуют крымский лимон фермеры Усеиновы, которые с 1996 года выращивают в степном Крыму плод – кладезь витамина С.
Да, в Крыму растет и такая теплолюбивая экзотика. Причем не в субтропическом южном поясе полуострова, а в ветреной степи.
Лимоны сорта Мейера – а здесь выращивают только этот сорт — характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. А еще лимоны здесь – экологически чистые: никаких химикатов на листья и под корни – только навоз.
"У меня ребенок грудной ел эти лимоны, никакой аллергии не было", — рассказывает потомственный лимоновод Мемет Усеинов, - "А стоило один раз весной, когда у нас плодов нет, купить в магазине и дать сыну – он его выплюнул сразу: вкус совсем не тот".
Фермер говорит, что его дети начинают болеть только тогда, когда перестают есть лимоны, так как заканчивается сезон урожая, который длится с октября по май.
Кстати, с небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают только здесь же – никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.
Здешнюю теплицу знают многие крымчане, а туристы приезжают, чтобы самим собрать яркие лимоны среди вечнозеленой листвы — хозяин это разрешает.
В теплице также можно купить домой цитрусового друга – лимон в кадке. За ним научат правильно ухаживать, чтоб растение красиво цвело и давало хорошие плоды.
Кстати, пахнут цветы лимона не лимоном, а жасмином.
Лимонные деревья – не единственные обитатели теплицы Усеиновых. Здесь растут мандарины, апельсины и кумкват – набирающий популярность в России маленький цитрус из Юго-Восточного Китая. Все они плодоносят в самые холодные и пасмурные месяцы года, а теплица похожа на райский сад с сотнями ярко-жёлтых и оранжевых солнц на ветках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.