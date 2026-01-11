https://crimea.ria.ru/20260111/esche-odin-shans-kak-ne-upustit-udachu-na-staryy-novyy-god-1151880855.html

Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый год

Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый год

Кутья, щедрование и гадания – об этих и других традициях празднования Старого Нового года в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая научным отделом... РИА Новости Крым, 11.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. Кутья, щедрование и гадания – об этих и других традициях празднования Старого Нового года в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая научным отделом Крымского этнографического музея Наталья Шаврова.Она напомнила, что сегодня традиция неофициально отмечать этот праздник связана с расхождением григорианского и юлианского календарей. В языческие времена Новый год на Руси отмечали 22 марта, в день весеннего равноденствия. После принятия христианства праздник перенесли на 1 сентября, а отмечать Новый год зимой стали с 1700 года — по указу Петра Первого. В 1918 году, после того, как Россия перешла на григорианское летоисчисление, 14 января — день святого Василия — оказался Старым Новым годом.При этом, по ее словам, за столом должно было быть четное количество человек. В "нечетных" семьях ставили дополнительный прибор. В этот день также следили за поведением поросенка, который впоследствии попадал на праздничный стол. "Если он будет рыть землю вперед, это значит, что он "роет" удачу к вашему дому. А это значит, что будет хороший достаток и будут водиться деньги", — поясняет эксперт.Она также рассказала, что традиция "посевать" сохранилась до наших дней с той поры, когда начало года отмечали весной: "Посевают" в Щедрый вечер, это называется магия первого дня. Раньше Новый год праздновали в марте, когда засевали, желали хорошего урожая. Когда зерном засыпали "красный угол" и хозяина дома, женщины старались поймать в свои фартуки зерна, а потом ими накормить живность, чтобы у нее был приплод".По словам Шавровой, чаще всего "посевать" ходили дети и парни. Для незамужних девушек это считалось плохой приметой. Они могли петь щедривки, но только до полуночи и под окнами — входить в дом им не разрешалось. Хорошей приметой считалось, когда в дом заходил парень из многодетной семьи. Это сулило достаток и благополучие. Взамен те, кто щедровал, получали угощения.Кроме того, эксперт добавила, что девушки использовали Щедрый вечер, чтобы найти суженого. Суженого можно было себе и нагадать. Гадания в ночь с 13 на 14 января в народе считались самыми правдивыми. "Девушка, когда гадала, не должна была находиться в доме, особенно, где иконы. Обычно это делали в бане, с распушенными волосами, без крестика. Гадают на суженого и смотрят в зеркало. Как только появлялось лицо суженого, девушка должна была перевернуть зеркало, чтобы не увидеть отражение полностью", — отметила заведующая отделом музея.При этом она напомнила, что церковь выступает против гаданий. А если хочется попросить о суженом, нужно обратиться, например, к святым Петру и Февронии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

