Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. Кутья, щедрование и гадания – об этих и других традициях празднования Старого Нового года в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая научным отделом Крымского этнографического музея Наталья Шаврова.
Она напомнила, что сегодня традиция неофициально отмечать этот праздник связана с расхождением григорианского и юлианского календарей. В языческие времена Новый год на Руси отмечали 22 марта, в день весеннего равноденствия. После принятия христианства праздник перенесли на 1 сентября, а отмечать Новый год зимой стали с 1700 года — по указу Петра Первого. В 1918 году, после того, как Россия перешла на григорианское летоисчисление, 14 января — день святого Василия — оказался Старым Новым годом.
"Этот праздник — напластование христианства и язычества. 13 января был днем святой Мелании, которая считалась покровительницей женщин, беременных и олицетворяла козу, а 14 января — день святого Василия Великого, некоторые связывают с его покровительством свиней и свинопасов. Кроме кутьи, на столе должен быть молочный поросенок. Его нужно было зажарить целиком, а хозяин дома должен был не просто разрезать, а отрывать куски и каждому давать. При этом желательно не помещать на праздничный стол курицу и рыбу. Считалось, что тогда удача может улететь или уплыть. Вообще, считалось, что чем больше блюд на столе, тем богаче будет урожай", — отметила Шаврова.
При этом, по ее словам, за столом должно было быть четное количество человек. В "нечетных" семьях ставили дополнительный прибор. В этот день также следили за поведением поросенка, который впоследствии попадал на праздничный стол. "Если он будет рыть землю вперед, это значит, что он "роет" удачу к вашему дому. А это значит, что будет хороший достаток и будут водиться деньги", — поясняет эксперт.
Она также рассказала, что традиция "посевать" сохранилась до наших дней с той поры, когда начало года отмечали весной: "Посевают" в Щедрый вечер, это называется магия первого дня. Раньше Новый год праздновали в марте, когда засевали, желали хорошего урожая. Когда зерном засыпали "красный угол" и хозяина дома, женщины старались поймать в свои фартуки зерна, а потом ими накормить живность, чтобы у нее был приплод".
По словам Шавровой, чаще всего "посевать" ходили дети и парни. Для незамужних девушек это считалось плохой приметой. Они могли петь щедривки, но только до полуночи и под окнами — входить в дом им не разрешалось. Хорошей приметой считалось, когда в дом заходил парень из многодетной семьи. Это сулило достаток и благополучие. Взамен те, кто щедровал, получали угощения.
Кроме того, эксперт добавила, что девушки использовали Щедрый вечер, чтобы найти суженого.
"Например, в крымских селах девочку одевали в сарафан, она должна была подходить к каждому дому, где жила девушка на выданье, и обыгрывать, что она вышивает или вяжет. Видя это действо, потенциальные невесты открывали окна и демонстрировали, что они успели вышить, подготовить. Тогда парни могли присмотреться к девушкам и посвататься", — сообщила она.
Суженого можно было себе и нагадать. Гадания в ночь с 13 на 14 января в народе считались самыми правдивыми. "Девушка, когда гадала, не должна была находиться в доме, особенно, где иконы. Обычно это делали в бане, с распушенными волосами, без крестика. Гадают на суженого и смотрят в зеркало. Как только появлялось лицо суженого, девушка должна была перевернуть зеркало, чтобы не увидеть отражение полностью", — отметила заведующая отделом музея.
При этом она напомнила, что церковь выступает против гаданий. А если хочется попросить о суженом, нужно обратиться, например, к святым Петру и Февронии.
