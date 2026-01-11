https://crimea.ria.ru/20260111/chislo-ranennykh-pri-atake-vsu-na-voronezh-uvelichilos-do-chetyrekh-1152296981.html
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T00:22
2026-01-11T00:22
2026-01-11T00:29
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
александр гусев
происшествия
атаки всу
новости
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134217319_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_26b8b6b48a238c94d8f9d1b9e8445118.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Вечером в субботу ВСУ ударили беспилотниками по Воронежу. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилый многоэтажках.За вечер над городом и двумя районами области сбили 17 БПЛА. Дроны повредили семь многоквартирных домов и шесть частных."Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники", - перечислил Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134217319_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_97bc8fbe7313a0da98f21a473d19e7db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, атаки всу, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
В Воронеже при атаке ВСУ ранены четыре человека и повреждены семь многоэтажек - власти
00:22 11.01.2026 (обновлено: 00:29 11.01.2026)