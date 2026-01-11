Рейтинг@Mail.ru
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Вечером в субботу ВСУ ударили беспилотниками по Воронежу. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилый многоэтажках.За вечер над городом и двумя районами области сбили 17 БПЛА. Дроны повредили семь многоквартирных домов и шесть частных."Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники", - перечислил Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех

В Воронеже при атаке ВСУ ранены четыре человека и повреждены семь многоэтажек - власти

00:22 11.01.2026 (обновлено: 00:29 11.01.2026)
 
© Вадим КстенинПоследствия атаки БПЛА на Воронеж. Архивное фото
Последствия атаки БПЛА на Воронеж. Архивное фото
© Вадим Кстенин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Вечером в субботу ВСУ ударили беспилотниками по Воронежу. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилый многоэтажках.
"По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы", - написал он в Telegram.
За вечер над городом и двумя районами области сбили 17 БПЛА. Дроны повредили семь многоквартирных домов и шесть частных.
"Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники", - перечислил Гусев.
