Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T00:22

2026-01-11T00:22

2026-01-11T00:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Воронеж выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Вечером в субботу ВСУ ударили беспилотниками по Воронежу. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилый многоэтажках.За вечер над городом и двумя районами области сбили 17 БПЛА. Дроны повредили семь многоквартирных домов и шесть частных."Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники", - перечислил Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

