Армия России выбила ВСУ из Белогорья в Запорожской области
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Белогорье в Запорожской области перешло под контроль России - Минобороны
12:27 11.01.2026 (обновлено: 12:34 11.01.2026)