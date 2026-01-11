https://crimea.ria.ru/20260111/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-belogorya-v-zaporozhskoy-oblasti-1152303399.html

Армия России выбила ВСУ из Белогорья в Запорожской области

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.На прошлой неделе бойцы подразделения "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бондарное на территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

