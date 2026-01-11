Рейтинг@Mail.ru
Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Вегетарианцам нужно употреблять больше белковой пищи в зимний период в целях поднятия иммунитета. Такой совет в комментарии РИА Новости Крым дала доцент Медицинской академии КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева."Вегетарианцам сейчас рекомендовано увеличить количество животного белка, чтобы поддержать иммунитет. Потому что в зимний период ограничено количество овощей. Летом другая ситуация, а в зимний период (для получения витаминов у нас) в основном цитрусовые, но не все их могут переносить, возможна аллергия", - сказала она.По словам Сухаревой, сейчас в ресторанах и кафе много вегетарианских меню."Нельзя сказать, что они (сторонники вегетарианства - ред.) совсем обделены продуктами питания, но им, конечно, тяжелее, чем другим людям - и разнообразить свой стол, и получить полноценное питание", - уточнила врач.Что касается веганов – людей, совсем не употребляющих пищу животного происхождения, - то диетолог подчеркнула, что иммунитет у таких людей, как правило, снижен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Вегетарианцам нужно употреблять больше белковой пищи в зимний период в целях поднятия иммунитета. Такой совет в комментарии РИА Новости Крым дала доцент Медицинской академии КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева.
"Вегетарианцам сейчас рекомендовано увеличить количество животного белка, чтобы поддержать иммунитет. Потому что в зимний период ограничено количество овощей. Летом другая ситуация, а в зимний период (для получения витаминов у нас) в основном цитрусовые, но не все их могут переносить, возможна аллергия", - сказала она.
По словам Сухаревой, сейчас в ресторанах и кафе много вегетарианских меню.
"Нельзя сказать, что они (сторонники вегетарианства - ред.) совсем обделены продуктами питания, но им, конечно, тяжелее, чем другим людям - и разнообразить свой стол, и получить полноценное питание", - уточнила врач.
Что касается веганов – людей, совсем не употребляющих пищу животного происхождения, - то диетолог подчеркнула, что иммунитет у таких людей, как правило, снижен.
"Как бы они ни говорили, что прекрасно себя чувствуют, но научные данные свидетельствуют о том, что все-таки именно иммунитет страдает, а сейчас крайне важны витамин С, витамин D и цинк", - отметила собеседница.
