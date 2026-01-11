https://crimea.ria.ru/20260111/Vegetariantsy-i-zima-chto-est-chtoby-ne-zabolet--1119123413.html

Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно

Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно

Вегетарианцам нужно употреблять больше белковой пищи в зимний период в целях поднятия иммунитета. Такой совет в комментарии РИА Новости Крым дала доцент... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T21:33

2026-01-11T21:33

2026-01-11T21:33

общество

эксклюзивы риа новости крым

совет эксперта

здоровье

красота и здоровье

еда

кулинария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/05/1119123394_0:140:2001:1265_1920x0_80_0_0_cc61796d109b15153390c7a22d8d0135.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Вегетарианцам нужно употреблять больше белковой пищи в зимний период в целях поднятия иммунитета. Такой совет в комментарии РИА Новости Крым дала доцент Медицинской академии КФУ, врач-диетолог Ирина Сухарева."Вегетарианцам сейчас рекомендовано увеличить количество животного белка, чтобы поддержать иммунитет. Потому что в зимний период ограничено количество овощей. Летом другая ситуация, а в зимний период (для получения витаминов у нас) в основном цитрусовые, но не все их могут переносить, возможна аллергия", - сказала она.По словам Сухаревой, сейчас в ресторанах и кафе много вегетарианских меню."Нельзя сказать, что они (сторонники вегетарианства - ред.) совсем обделены продуктами питания, но им, конечно, тяжелее, чем другим людям - и разнообразить свой стол, и получить полноценное питание", - уточнила врач.Что касается веганов – людей, совсем не употребляющих пищу животного происхождения, - то диетолог подчеркнула, что иммунитет у таких людей, как правило, снижен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье, красота и здоровье, еда, кулинария