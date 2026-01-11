https://crimea.ria.ru/20260111/23-rossiyanina-gospitalizirovany-posle-krusheniya-katera-v-tailande-1152309284.html

23 россиянина госпитализированы после крушения катера в Таиланде

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Двадцать три гражданина России госпитализированы на таиландском острове Пхукет после столкновения туристического катера с малым рыболовным траулером в районе островов Пхи-Пхи, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ Егора Иванова.Ранее генконсул подтвердил гибель 18-летней гражданки России в результате катастрофы.По его словам, на борту катера находились 33 гражданина России. Помимо них там были граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других государств.Генконсул отметил, что полиция провинций Пхукет и Краби проводит расследование обстоятельств происшествия. Сотрудники генерального консульства России взаимодействуют с медицинскими службами, таиландскими правоохранительными органами и местными властями, оказывая необходимое содействие пострадавшим.Ранее в тайской газете Thairath сообщалось, что в районе островов Кай и Кхао утром в воскресенье туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из РоссииКатер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов ТаиландаВ крушении батискафа в Египте погибли шестеро россиян – из них двое детей

