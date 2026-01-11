Рейтинг@Mail.ru
23 россиянина госпитализированы после крушения катера в Таиланде - РИА Новости Крым, 11.01.2026
23 россиянина госпитализированы после крушения катера в Таиланде
23 россиянина госпитализированы после крушения катера в Таиланде - РИА Новости Крым, 11.01.2026
23 россиянина госпитализированы после крушения катера в Таиланде
Двадцать три гражданина России госпитализированы на таиландском острове Пхукет после столкновения туристического катера с малым рыболовным траулером в районе... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T17:53
2026-01-11T17:53
таиланд
происшествия
общество
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111046/74/1110467471_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_8208fbd9338dd8494888667b0ac3bfa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Двадцать три гражданина России госпитализированы на таиландском острове Пхукет после столкновения туристического катера с малым рыболовным траулером в районе островов Пхи-Пхи, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ Егора Иванова.Ранее генконсул подтвердил гибель 18-летней гражданки России в результате катастрофы.По его словам, на борту катера находились 33 гражданина России. Помимо них там были граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других государств.Генконсул отметил, что полиция провинций Пхукет и Краби проводит расследование обстоятельств происшествия. Сотрудники генерального консульства России взаимодействуют с медицинскими службами, таиландскими правоохранительными органами и местными властями, оказывая необходимое содействие пострадавшим.Ранее в тайской газете Thairath сообщалось, что в районе островов Кай и Кхао утром в воскресенье туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.
таиланд
таиланд, происшествия, общество, в мире, новости
23 россиянина госпитализированы после крушения катера в Таиланде

23 россиянина пострадали при столкновении туристического катера с траулером на Пхукете

17:53 11.01.2026
 
© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
© Flickr / Jim Fruchterman
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Двадцать три гражданина России госпитализированы на таиландском острове Пхукет после столкновения туристического катера с малым рыболовным траулером в районе островов Пхи-Пхи, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ Егора Иванова.
Ранее генконсул подтвердил гибель 18-летней гражданки России в результате катастрофы.
"Еще 23 наших граждан с травмами различной степени тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь", – рассказал Иванов.
По его словам, на борту катера находились 33 гражданина России. Помимо них там были граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других государств.
Генконсул отметил, что полиция провинций Пхукет и Краби проводит расследование обстоятельств происшествия. Сотрудники генерального консульства России взаимодействуют с медицинскими службами, таиландскими правоохранительными органами и местными властями, оказывая необходимое содействие пострадавшим.
Ранее в тайской газете Thairath сообщалось, что в районе островов Кай и Кхао утром в воскресенье туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из России
Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда
В крушении батискафа в Египте погибли шестеро россиян – из них двое детей
 
