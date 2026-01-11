https://crimea.ria.ru/20260111/18-letnyaya-rossiyanka-pogibla-pri-krushenii-turisticheskogo-katera-v-tailande-1152299281.html
18-летняя россиянка погибла при крушении туристического катера в Таиланде
2026-01-11T09:50
2026-01-11T09:50
2026-01-11T10:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. 18-летняя россиянка погибла при крушении туристического катера в Таиланде. Об этом сообщает газета Thairath.По данным издания, инцидент произошел в районе островов Кай и Кхао утром в воскресенье. Туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.После оказания первой помощи в больнице острова Пхи Пхи часть пострадавших доставлена на Пхукет для дальнейшего лечения, добавили в газете.В марте прошлого года в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. Четверо из них погибли, в том числе двое детей.
таиланд
09:50 11.01.2026 (обновлено: 10:11 11.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. 18-летняя россиянка погибла при крушении туристического катера в Таиланде. Об этом сообщает газета Thairath.
По данным издания, инцидент произошел в районе островов Кай и Кхао утром в воскресенье. Туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.
"По сообщениям на 11.05 (07.05 мск), всего пострадали 22 человека: три гражданина Таиланда (члены экипажа) и 19 иностранных туристов. Подтвержден один погибший – 18-летняя туристка, гражданка России. Информация о других пострадавших находится в стадии расследования", - сообщает издание.
После оказания первой помощи в больнице острова Пхи Пхи часть пострадавших доставлена на Пхукет для дальнейшего лечения, добавили в газете.
В марте прошлого года в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение
туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. Четверо из них погибли, в том числе двое детей.
