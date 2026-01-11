https://crimea.ria.ru/20260111/18-letnyaya-rossiyanka-pogibla-pri-krushenii-turisticheskogo-katera-v-tailande-1152299281.html

18-летняя россиянка погибла при крушении туристического катера в Таиланде

2026-01-11T09:50

2026-01-11T09:50

2026-01-11T10:11

таиланд

происшествия

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111479/47/1114794769_0:35:966:578_1920x0_80_0_0_627c5acb5dab3b871287a8578ffebfd4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. 18-летняя россиянка погибла при крушении туристического катера в Таиланде. Об этом сообщает газета Thairath.По данным издания, инцидент произошел в районе островов Кай и Кхао утром в воскресенье. Туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.После оказания первой помощи в больнице острова Пхи Пхи часть пострадавших доставлена на Пхукет для дальнейшего лечения, добавили в газете.В марте прошлого года в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. Четверо из них погибли, в том числе двое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов ТаиландаВ катастрофе с батискафом в Египте погибли двое детей и один тяжелыйКрушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших

таиланд

2026

Новости

