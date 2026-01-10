Рейтинг@Mail.ru
"Золотое кольцо" России значительно расширят
"Золотое кольцо" России значительно расширят
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Маршрут "Золотое кольцо" России станет больше на 49 городов и сел, впервые в него помимо классических городов, войдут населенные пункты во Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской и Нижегородской областях. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.Расширенный маршрут теперь пройдет также через населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область); села Абрамцево и Гжель (Московской области); города Калязин и Кашин (Тверская область); города Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область) и другие.Регионы, которые входят в маршрут "Золотое кольцо" могут активно пользоваться мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", напомнил российский вице-премьер.Ранее сообщалось, что за 11 месяцев турпоток по стране достиг 82,9 млн — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"Гастрономические и туристические победы: чем Крым удивил РоссиюЧто будет с ценами на путешествия по России в новом году
дмитрий чернышенко, туризм, внутренний туризм, россия, новости, общество, тверская область, нижегородская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Маршрут "Золотое кольцо" России станет больше на 49 городов и сел, впервые в него помимо классических городов, войдут населенные пункты во Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской и Нижегородской областях. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Золотому кольцу" исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов "Золотого кольца", - цитирует Чернышенко РИА Новости.

Расширенный маршрут теперь пройдет также через населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область); села Абрамцево и Гжель (Московской области); города Калязин и Кашин (Тверская область); города Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область) и другие.
Регионы, которые входят в маршрут "Золотое кольцо" могут активно пользоваться мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", напомнил российский вице-премьер.
Ранее сообщалось, что за 11 месяцев турпоток по стране достиг 82,9 млн — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
