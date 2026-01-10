https://crimea.ria.ru/20260110/zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-kamchatki-1152283644.html

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

10.01.2026

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки в субботу утром произошло ощутимое землетрясение, сообщают в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки в субботу утром произошло ощутимое землетрясение, сообщают в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.По информации сейсмологов, подземные толчки ощущались в 7:57 по всемирному времени.6 января у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.Также в минувший вторник сообщалось, что в японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6,2, 4,5, 5,1 и 3,8. В течение суток там произошло 33 подземных толчка.Кроме того, в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,3.4 января подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человекЗемлетрясение в Крыму оценили в Институте теории прогноза землетрясенийКак землетрясения влияют на рыбу

