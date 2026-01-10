Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
Землетрясение произошло у берегов Камчатки - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки в субботу утром произошло ощутимое землетрясение, сообщают в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки в субботу утром произошло ощутимое землетрясение, сообщают в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.По информации сейсмологов, подземные толчки ощущались в 7:57 по всемирному времени.6 января у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.Также в минувший вторник сообщалось, что в японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6,2, 4,5, 5,1 и 3,8. В течение суток там произошло 33 подземных толчка.Кроме того, в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,3.4 января подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.
РИА Новости Крым
Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки в субботу

11:22 10.01.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. У берегов Камчатки в субботу утром произошло ощутимое землетрясение, сообщают в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
По информации сейсмологов, подземные толчки ощущались в 7:57 по всемирному времени.

"Координаты: 52.8566, 161.2486. Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 178. Глубина (КМ): 25,8. Магнитуда (Ml): 5,8", - говорится в сообщении.

6 января у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Также в минувший вторник сообщалось, что в японской префектуре Симанэ за 16 минут зафиксировали четыре землетрясения. Их магнитуда составила 6,2, 4,5, 5,1 и 3,8. В течение суток там произошло 33 подземных толчка.
Кроме того, в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил произошли землетрясения магнитудой 4,2 и 5,3.
4 января подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.
