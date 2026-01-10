https://crimea.ria.ru/20260110/vzryvy-kazhdye-40-minut--chto-proiskhodit-v-sevastopole-1152282755.html
Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
В Севастополе в субботу военные тренируются уничтожать диверсантов. В городе до 22:00 будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные тренируются уничтожать диверсантов. В городе до 22:00 будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он предупредил, что военные будут проводить гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
