Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
В Севастополе в субботу военные тренируются уничтожать диверсантов. В городе до 22:00 будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.01.2026
10.01.2026
2026-01-10T10:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные тренируются уничтожать диверсантов. В городе до 22:00 будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он предупредил, что военные будут проводить гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу военные тренируются уничтожать диверсантов. В городе до 22:00 будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС)", - написал он в Telegram.
Он предупредил, что военные будут проводить гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
