ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно

Жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников в субботу днем. Об этом сообщил губернатор региона Юрий...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников в субботу днем. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, вражеские БПЛА сбили в Каменске, Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинскоми Миллеровском районах.При ударе никто из людей не пострадал, уточнил Слюсарь.В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, обломки вражеского дрона упали на частный жилой дом на окраине Калуги, повредив остекление.Утром в субботу над Крымом сбили еще четыре вражеских дрона.Кроме того, был атакован Бердянск Запорожской области. Там беспилотники повредили несколько многоквартирных домов и фасад общеобразовательной школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

