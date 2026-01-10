ВСУ атаковали Бердянск

https://crimea.ria.ru/20260110/vsu-atakovali-berdyansk-1152282548.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Несколько многоквартирных домов и школа повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ. Об этом в субботу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации губернатора, уже ведется оценка повреждений, коммунальные службы перекрывают оконные проемы, получившие повреждения.В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, обломки вражеского дрона упали на частный жилой дом на окраине Калуги, повредив остекление.Утром в субботу над Крымом сбили еще четыре вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской областиНефтебаза горит в Волгоградской области после удара ВСУОбломки беспилотников упали на дом в Калуге

