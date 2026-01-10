ВСУ атаковали Бердянск
В Бердянске при атаке ВСУ повреждены многоэтажки и школа - Балицкий
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Бердянск в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Несколько многоквартирных домов и школа повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ. Об этом в субботу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате атаки повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, пострадало частное домовладение и фасад общеобразовательной школы. Также повреждены несколько автомобилей. Благо среди жителей пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Бердянск в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Последствия атаки ВСУ на Бердянск в Запорожской области
По информации губернатора, уже ведется оценка повреждений, коммунальные службы перекрывают оконные проемы, получившие повреждения.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Бердянск в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Последствия атаки ВСУ на Бердянск в Запорожской области
В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями.
Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.
По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, обломки вражеского дрона упали на частный жилой дом на окраине Калуги, повредив остекление.
Утром в субботу над Крымом сбили еще четыре вражеских дрона.
Читайте также на РИА Новости Крым: