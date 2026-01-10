https://crimea.ria.ru/20260110/v-yalte-vspykhnul-pozhar--chto-izvestno-1152296415.html
В Ялте вспыхнул пожар – что известно
В поселке городского типа Виноградное в Большой Ялте вечером в субботу загорелось здание. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T22:44
2026-01-10T22:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Виноградное в Большой Ялте вечером в субботу загорелось здание. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.В Феодосии в субботу тушили двухэтажный жилой дом. Огонь ликвидировали на 25 "квадратах". Пострадавших нет.Кроме того, вечером 10 января в Сочи на пожаре в пятиэтажке спасли троих жителей, еще 250 были эвакуированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
