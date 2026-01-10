https://crimea.ria.ru/20260110/v-yalte-gorit-krysha-magazina-na-tysyache-kvadratakh-1152296762.html
В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
Крыша магазина загорелась в поселке Виноградный под Ялтой. Огонь уже охватил тысячу квадратных метров, сообщили в республиканском главе МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T23:11
2026-01-10T23:11
2026-01-10T23:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Крыша магазина загорелась в поселке Виноградный под Ялтой. Огонь уже охватил тысячу квадратных метров, сообщили в республиканском главе МЧС России.О возгорании на улице Красина в южнобережном поселке стало известно в субботу в 21:57. К месту происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.С возгоранием борются 50 специалистов и 16 единиц техники, добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
