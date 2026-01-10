https://crimea.ria.ru/20260110/v-sevastopole-vozobnovleny-reysy-morskogo-passazhirskogo-transporta-1152280328.html

В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта

Катера и паромы в Севастополе снова возобновили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе снова возобновили движение. Об этом сообщили в городском дептрансе.Рейд был закрыт утром в субботу из-за крайне неблагоприятных погодных условий.Накануне в МЧС России по Севастополю предупредили, что в субботу в регионе будет бушевать сильный ветер и пройдет дождь со снегом. Позже губернатор Михаил Развожаев уточнил, что на Севастополь надвигается буря, которая хоть и не дотянет до "шторма века", все же будет сильной и опасной, поднимет волны на море до 5 метров и принесет похолодание.В крымском главке МЧС России также сообщили, что республику накроют сильные осадки со штормовым ветром, и существует угроза выхода из берегов некоторых рек с затоплениями в населенных пунктах, прежде всего в Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

