В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт
В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт
В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт
Катера и паромы в воскресенье не будут курсировать через севастопольскую бухту. Решение связано с надвигающимся на регион штормом, пояснили в городском... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T18:38
2026-01-10T18:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Катера и паромы в воскресенье не будут курсировать через севастопольскую бухту. Решение связано с надвигающимся на регион штормом, пояснили в городском департаменте транспорта.Ранее МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров Балканского циклона.
В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт

В Севастополе 11 января остановят катера и паромы из-за непогоды

18:38 10.01.2026
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Катера и паромы в воскресенье не будут курсировать через севастопольскую бухту. Решение связано с надвигающимся на регион штормом, пояснили в городском департаменте транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", - сказано в сообщении.
Ранее МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.
На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров Балканского циклона.
