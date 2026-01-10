https://crimea.ria.ru/20260110/v-sevastopole-v-voskresene-ostanovyat-morskoy-passazhirskiy-transport-1152293698.html
В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт
В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт
В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт
Катера и паромы в воскресенье не будут курсировать через севастопольскую бухту. Решение связано с надвигающимся на регион штормом
2026-01-10T18:38
2026-01-10T18:38
2026-01-10T18:38
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
крымская погода
погода в крыму
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Катера и паромы в воскресенье не будут курсировать через севастопольскую бухту. Решение связано с надвигающимся на регион штормом, пояснили в городском департаменте транспорта.Ранее МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров Балканского циклона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе в воскресенье остановят морской пассажирский транспорт
В Севастополе 11 января остановят катера и паромы из-за непогоды