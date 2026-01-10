https://crimea.ria.ru/20260110/v-sevastopole-molodezh-poluchila-57-mln-rubley-grantov-na-svoi-proekty-1152287568.html

В Севастополе молодежь получила 57 млн рублей грантов на свои проекты

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Севастополь по итогам 2025 года вошел в десятку лидеров среди регионов страны по эффективности молодежной политики. Молодежь региона привлекла свыше 57 миллионов рублей в виде грантов на реализацию своих инициатив. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Кроме того, губернатор отметил, что севастопольские ребята были удостоены первого места на Всероссийском конкурсе профмастерства специалистов молодежной политики в номинации "Рядом с молодежью".Кроме того, в течение лета в губернаторских школьных трудовых отрядах работали более 2300 подростков. Практика Севастополя в этой сфере стала лучшей в России, отметил губернатор.Свыше 50 тысяч человек участвовали в патриотических проектах, свыше 23 тысяч — в образовательных и профессиональных, а более 37,5 тысячи человек — в добровольческой и общественной деятельности.Также губернатор добавил, что государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" получил Гран-при премии "Больше, чем путешествие" от программы Росмолодежи за развитие молодежного образовательного туризма.Ранее первый заместитель министра культуры республики Ольга Бурова заявляла, что в Крыму подрастают десятки юных талантов, которые уже заявляют о себе на всероссийском уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежьяВ Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежиПодростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"

