В работе Telegram в России произошел сбой

В работе Telegram в России произошел сбой - РИА Новости Крым, 10.01.2026

В работе Telegram в России произошел сбой

2026-01-10T11:34

2026-01-10T11:34

2026-01-10T11:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В России зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram, уже насчитывается почти тысяча жалоб. Такие цифры следуют из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404.Согласно полученным данным, хуже всего мессенджер работает в Магаданской области - оттуда поступает больше всего жалоб. Также в топ-5 оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Хакасия, Тульская область и Республика Алтай.При этом свыше половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android, треть - iOS.Чаще всего сообщается о сбоях в работе мобильного приложения, кроме того, нередко не работают оповещения и сайт.Ранее Роскомнадзор ограничивал работу мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*) для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность.*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:WhatsApp* грозит полная блокировкаВ России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла законКак выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта

