https://crimea.ria.ru/20260110/v-rabote-telegram-v-rossii-proizoshel-sboy-1152283916.html
В работе Telegram в России произошел сбой
В работе Telegram в России произошел сбой - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В работе Telegram в России произошел сбой
работе мессенджера Telegram, уже насчитывается почти тысяча жалоб. Такие цифры следуют из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T11:34
2026-01-10T11:34
2026-01-10T11:34
россия
мессенджеры
сбой в работе телеграм
telegram
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/63/1114216399_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_885b96e3b59f8b48f54f15ee4fdd9c7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В России зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram, уже насчитывается почти тысяча жалоб. Такие цифры следуют из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404.Согласно полученным данным, хуже всего мессенджер работает в Магаданской области - оттуда поступает больше всего жалоб. Также в топ-5 оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Хакасия, Тульская область и Республика Алтай.При этом свыше половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android, треть - iOS.Чаще всего сообщается о сбоях в работе мобильного приложения, кроме того, нередко не работают оповещения и сайт.Ранее Роскомнадзор ограничивал работу мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*) для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность.*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:WhatsApp* грозит полная блокировкаВ России теперь можно подтвердить возраст через MAX – ГД приняла законКак выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/63/1114216399_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d085bb0bd57cc31a57bbf2b171b9bc20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мессенджеры, сбой в работе телеграм, telegram, новости, общество
В работе Telegram в России произошел сбой
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В России зафиксированы сбои в работе мессенджера Telegram, уже насчитывается почти тысяча жалоб. Такие цифры следуют из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404.
Согласно полученным данным, хуже всего мессенджер работает в Магаданской области - оттуда поступает больше всего жалоб. Также в топ-5 оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Хакасия, Тульская область и Республика Алтай.
При этом свыше половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android, треть - iOS.
Чаще всего сообщается о сбоях в работе мобильного приложения, кроме того, нередко не работают оповещения и сайт.
Ранее Роскомнадзор ограничивал работу
мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*) для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: