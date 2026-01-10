Рейтинг@Mail.ru
В Одессе горит резервуар в порту - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Одессе горит резервуар в порту
В Одессе горит резервуар в порту - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Одессе горит резервуар в порту
В Одессе после удара горит припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Одессе после удара горит припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер. Ранее в минэнерго Украины рассказали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов.В Минобороны России сообщили, что на Украине были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, а также хранилища горючего.
одесса
одесская область
украина
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
одесса, одесская область, украина, удары по украине, взрыв, пожар, новости сво, новости, в мире
В Одессе горит резервуар в порту

В Одессе вспыхнул пожар в порту

13:16 10.01.2026
 
© Telegram Одесской военной администрацииУкраинский пожарный в Одессе
Украинский пожарный в Одессе
© Telegram Одесской военной администрации
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Одессе после удара горит припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.
"Нанесен удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. После атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, загорелась обшивка", - написал он в Telegram.
Ранее в минэнерго Украины рассказали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов.
В Минобороны России сообщили, что на Украине были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, а также хранилища горючего.
