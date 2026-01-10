https://crimea.ria.ru/20260110/v-odesse-gorit-rezervuar-v-portu-1152286314.html
В Одессе горит резервуар в порту
В Одессе горит резервуар в порту - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Одессе горит резервуар в порту
В Одессе после удара горит припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T13:16
2026-01-10T13:16
2026-01-10T13:16
одесса
одесская область
украина
удары по украине
взрыв
пожар
новости сво
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Одессе после удара горит припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер. Ранее в минэнерго Украины рассказали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов.В Минобороны России сообщили, что на Украине были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, а также хранилища горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Одессе горит резервуар в порту
