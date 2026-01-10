Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
На территории Республики Крым введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Об этом сообщил председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Об этом сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.Для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий непогоды ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы и обеспечена готовность аварийно‑восстановительных бригад.Также руководителям исполнительных органов власти и муниципалитетов поручено принять комплекс превентивных мер для минимизации рисков возникновения ЧС, уточнил Гоцанюк.В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в субботу, 10 января, и в Севастополе. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма

В Крыму введен режим повышенной готовности из-за Балканского циклона – власти

14:52 10.01.2026 (обновлено: 15:13 10.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Об этом сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.
"В Крыму введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. По данным синоптиков, в период с 10 по 11 января на полуострове ожидаются интенсивные осадки: дождь, снег, гололедица, а также усиление ветра до 30 м/с, подъем уровня воды в реках", - написал он в своем Telegram-канале.
Для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий непогоды ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы и обеспечена готовность аварийно‑восстановительных бригад.
Кроме того, республиканский минтранс совместно с Главным управлением МЧС России по региону обязан подготовить места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог.
Также руководителям исполнительных органов власти и муниципалитетов поручено принять комплекс превентивных мер для минимизации рисков возникновения ЧС, уточнил Гоцанюк.
В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.
Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в субботу, 10 января, и в Севастополе.
