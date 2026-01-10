https://crimea.ria.ru/20260110/v-krymu-vveli-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nadvigayuschegosya-shtorma-1152288168.html

В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Об этом сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.Для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий непогоды ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы и обеспечена готовность аварийно‑восстановительных бригад.Также руководителям исполнительных органов власти и муниципалитетов поручено принять комплекс превентивных мер для минимизации рисков возникновения ЧС, уточнил Гоцанюк.В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в субботу, 10 января, и в Севастополе. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2026

Новости

