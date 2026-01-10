https://crimea.ria.ru/20260110/v-krymu-rastet-chislo-zhelayuschikh-podpisat-kontrakt-s-minoborony-rf-1152272268.html

В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа."С начала 2026 года в Республике Крым отмечено увеличение количества граждан, желающих добровольно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.После заключения контракта военнослужащие прежде всего направляются в распределительные центры, где проходят обучение, и только после этого отбывают непосредственно в места прохождения службы, рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий. В ведомстве подчеркивают, что практический курс подготовки военнослужащие проходят по одной из военных специальностей.Среди добровольцев есть такие, для кого связать жизнь с армией было давней мечтой, к осуществлению которой готовились."С детства была мечта у меня. Дед воевал на Великой Отечественной войне, и я решил пойти по его стопам и связать свою дальнейшую жизнь с Вооруженными силами Российской Федерации... До того, как решил стать военнослужащим, подготавливал себя физически и психологически, занимался спортом, читал", – поделился доброволец Антон.Боец уверен: служба поможет ему развить такие качества, как стойкость, мужество, отвага и решительность, которые, в свою очередь, поспособствуют повышению профессионализма и карьерному росту.В пресс-службе ЮВО отмечают, что для удобства добровольцев пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) в Симферополе работал все новогодние праздники без выходных и продолжает прием кандидатов.Оформление документов при этом длится не более суток. За это время доброволец проходит медицинский осмотр и беседу с психологом, а специалисты пункта отбора оформляют личное дело военнослужащего.В конце декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что контракт с минобороны РФ в 2025 году заключили более 400 тысяч граждан России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города Путин подписал указ о призыве на военную службу

