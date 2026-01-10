Рейтинг@Mail.ru
В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
В Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа."С начала 2026 года в Республике Крым отмечено увеличение количества граждан, желающих добровольно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.После заключения контракта военнослужащие прежде всего направляются в распределительные центры, где проходят обучение, и только после этого отбывают непосредственно в места прохождения службы, рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий. В ведомстве подчеркивают, что практический курс подготовки военнослужащие проходят по одной из военных специальностей.Среди добровольцев есть такие, для кого связать жизнь с армией было давней мечтой, к осуществлению которой готовились."С детства была мечта у меня. Дед воевал на Великой Отечественной войне, и я решил пойти по его стопам и связать свою дальнейшую жизнь с Вооруженными силами Российской Федерации... До того, как решил стать военнослужащим, подготавливал себя физически и психологически, занимался спортом, читал", – поделился доброволец Антон.Боец уверен: служба поможет ему развить такие качества, как стойкость, мужество, отвага и решительность, которые, в свою очередь, поспособствуют повышению профессионализма и карьерному росту.В пресс-службе ЮВО отмечают, что для удобства добровольцев пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) в Симферополе работал все новогодние праздники без выходных и продолжает прием кандидатов.Оформление документов при этом длится не более суток. За это время доброволец проходит медицинский осмотр и беседу с психологом, а специалисты пункта отбора оформляют личное дело военнослужащего.В конце декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что контракт с минобороны РФ в 2025 году заключили более 400 тысяч граждан России.
южный военный округ
крым
В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ

В Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"С начала 2026 года в Республике Крым отмечено увеличение количества граждан, желающих добровольно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации", – сказано в сообщении.
После заключения контракта военнослужащие прежде всего направляются в распределительные центры, где проходят обучение, и только после этого отбывают непосредственно в места прохождения службы, рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий.
"Мы работаем с 1 января, и у нас уже были военнослужащие, которые заключили контракт и убыли по своим воинским частям", – отметил он.
В ведомстве подчеркивают, что практический курс подготовки военнослужащие проходят по одной из военных специальностей.
Среди добровольцев есть такие, для кого связать жизнь с армией было давней мечтой, к осуществлению которой готовились.
"С детства была мечта у меня. Дед воевал на Великой Отечественной войне, и я решил пойти по его стопам и связать свою дальнейшую жизнь с Вооруженными силами Российской Федерации... До того, как решил стать военнослужащим, подготавливал себя физически и психологически, занимался спортом, читал", – поделился доброволец Антон.
Боец уверен: служба поможет ему развить такие качества, как стойкость, мужество, отвага и решительность, которые, в свою очередь, поспособствуют повышению профессионализма и карьерному росту.
В пресс-службе ЮВО отмечают, что для удобства добровольцев пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) в Симферополе работал все новогодние праздники без выходных и продолжает прием кандидатов.
Оформление документов при этом длится не более суток. За это время доброволец проходит медицинский осмотр и беседу с психологом, а специалисты пункта отбора оформляют личное дело военнослужащего.

"Минобороны России гарантирует всем гражданам, поступающим на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ, получение социальных льгот и гарантий, в том числе возможность приобретения жилья через накопительную ипотечную систему, а также региональные и федеральные выплаты", - подчеркнули в ведомстве.

В конце декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что контракт с минобороны РФ в 2025 году заключили более 400 тысяч граждан России.
