В Крыму из-за шторма отменили экскурсии на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Крыму из-за шторма отменили экскурсии на Ай-Петри
В Крыму из-за шторма отменили экскурсии на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Крыму из-за шторма отменили экскурсии на Ай-Петри
В Крыму временно не проводят экскурсии на Ай-Петри, движение на плато ограничено из-за сильного ветра и снегопадов. Об этом сообщили в официальном... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T16:49
2026-01-10T16:49
крым
шторм
штормовое предупреждение
ай-петри
крымская погода
погода в крыму
туризм в крыму
горы крыма
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму временно не проводят экскурсии на Ай-Петри, движение на плато ограничено из-за сильного ветра и снегопадов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.Ранее дорога до плато Ай-Петри также была временно закрыта из-за непогоды.На территории Республики Крым введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в субботу, 10 января, и в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопления - кто в зоне рискаМоскву накрыл рекордный за полвека снегопадКрым на пороге шторма: энергетики в режиме повышенной готовности
крым
ай-петри
крым, шторм, штормовое предупреждение, ай-петри, крымская погода, погода в крыму, туризм в крыму, горы крыма, новости крыма, общество
В Крыму из-за шторма отменили экскурсии на Ай-Петри

В Крыму из-за надвигающейся непогоды ограничено движение на плато Ай-Петри

16:49 10.01.2026
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Плато Ай-Петри
Плато Ай-Петри
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму временно не проводят экскурсии на Ай-Петри, движение на плато ограничено из-за сильного ветра и снегопадов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.
"В связи со штормовым предупреждением и сильным ветром на плато экскурсионный маршрут временно не проводится. При гололеде и снегопаде, как сегодня, администрация города ограничивает движение на плато в целях безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее дорога до плато Ай-Петри также была временно закрыта из-за непогоды.
На территории Республики Крым введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.
Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в субботу, 10 января, и в Севастополе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму угрожают подтопления - кто в зоне риска
Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
Крым на пороге шторма: энергетики в режиме повышенной готовности
 
КрымШтормШтормовое предупреждениеАй-ПетриКрымская погодаПогода в КрымуТуризм в КрымуГоры КрымаНовости КрымаОбщество
 
