В Крыму из-за шторма отменили экскурсии на Ай-Петри

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму временно не проводят экскурсии на Ай-Петри, движение на плато ограничено из-за сильного ветра и снегопадов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале горного тематического парка.Ранее дорога до плато Ай-Петри также была временно закрыта из-за непогоды.На территории Республики Крым введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в субботу, 10 января, и в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают подтопления - кто в зоне рискаМоскву накрыл рекордный за полвека снегопадКрым на пороге шторма: энергетики в режиме повышенной готовности

2026

