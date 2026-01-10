https://crimea.ria.ru/20260110/v-krymu-17-letniy-voditel-sekhal-v-kyuvet-i-vrezalsya-v-oporu-lep-1152286766.html

В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП

В Ленинском районе Крыма несовершеннолетний водитель сел за руль чужого автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал он сам и его... РИА Новости Крым, 10.01.2026

2026-01-10T13:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма несовершеннолетний водитель сел за руль чужого автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал он сам и его пассажир. Об этом сообщили в республиканском МВД.Авария произошла накануне вечером по улице Объездной в селе Приозерном. Отмечается, что за рулем ВАЗ 2115 находился 17-летний юноша. Подросток управлял автомобилем ВАЗ 2115, принадлежащим 21-летнему пассажиру, но не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, причины и условия данного ДТП.Прокуратура Крыма поставила на контроль ход проверки обстоятельств аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

