В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП
В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП
В Ленинском районе Крыма несовершеннолетний водитель сел за руль чужого автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал он сам и его...
2026-01-10T13:29
2026-01-10T13:29
2026-01-10T13:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма несовершеннолетний водитель сел за руль чужого автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал он сам и его пассажир. Об этом сообщили в республиканском МВД.Авария произошла накануне вечером по улице Объездной в селе Приозерном. Отмечается, что за рулем ВАЗ 2115 находился 17-летний юноша. Подросток управлял автомобилем ВАЗ 2115, принадлежащим 21-летнему пассажиру, но не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства, причины и условия данного ДТП.Прокуратура Крыма поставила на контроль ход проверки обстоятельств аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП
В Ленинском районе Крыма 17-летний водитель уронил ВАЗ в кювет и въехал в опору
13:29 10.01.2026 (обновлено: 13:30 10.01.2026)