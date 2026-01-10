В Киеве отключили воду и отопление

https://crimea.ria.ru/20260110/v-kieve-otklyuchili-vodu-i-otoplenie-1152287976.html
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По данным "Укрэнерго", аварийные отключения применяются на левом берегу Киева и в отдельных районах украинской столицы после массированных ударов по энергообъектам. Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также из-за перебоев с водой. По его словам, комбинированная атака стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры Киева.Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.В субботу в минэнерго Украины рассказали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов. Кроме того, в Одессе после удара загорелся пустой резервуар в порту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по УкраинеУдары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без светаПовреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
