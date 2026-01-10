Рейтинг@Mail.ru
В Киеве отключили воду и отопление - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260110/v-kieve-otklyuchili-vodu-i-otoplenie-1152287976.html
В Киеве отключили воду и отопление
В Киеве отключили воду и отопление - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Киеве отключили воду и отопление
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T14:44
2026-01-10T14:44
украина
киев
виталий кличко
укрэнерго
энергосистема украины
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43e93ffdc6e3c869ca9eee6d53fd9216.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По данным "Укрэнерго", аварийные отключения применяются на левом берегу Киева и в отдельных районах украинской столицы после массированных ударов по энергообъектам. Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также из-за перебоев с водой. По его словам, комбинированная атака стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры Киева.Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.В субботу в минэнерго Украины рассказали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов. Кроме того, в Одессе после удара загорелся пустой резервуар в порту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по УкраинеУдары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без светаПовреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_129:0:1024:671_1920x0_80_0_0_230a4a3d718da721b082df90e6ecf56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, виталий кличко, укрэнерго, энергосистема украины, в мире, новости
В Киеве отключили воду и отопление

В Киеве после ударов остановили работу электротранспорта, подачу воды и тепла

14:44 10.01.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Из-за перегрузки энергосистемы "Укрэнерго" ввело в городе аварийные отключения электроэнергии. И сейчас работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта временно приостановлена", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным "Укрэнерго", аварийные отключения применяются на левом берегу Киева и в отдельных районах украинской столицы после массированных ударов по энергообъектам.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также из-за перебоев с водой. По его словам, комбинированная атака стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры Киева.
Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.
В субботу в минэнерго Украины рассказали, что после серии взрывов в Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов. Кроме того, в Одессе после удара загорелся пустой резервуар в порту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Украине
Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
Повреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"
 
УкраинаКиевВиталий КличкоУкрэнергоЭнергосистема УкраиныВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:22Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
00:01В воскресенье Крым накроет Балканский циклон
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:11В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
22:59Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки
22:44В Ялте вспыхнул пожар – что известно
22:18На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
22:16Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
22:02Трамп ввел чрезвычайное положение
21:52Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
21:33Похмельный синдром: как восстановить здоровье
21:02Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
20:44Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
20:22Мощное землетрясение произошло в Индонезии
20:04Крымский мост – обстановка сейчас
19:57Народные приметы: когда елке в доме уже не место
19:39К Земле идет магнитная буря
19:14Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
19:00Часть Севастополя обесточена
18:51По имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадей
Лента новостейМолния