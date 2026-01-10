Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом
В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом - РИА Новости Крым, 10.01.2026
В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом
В Феодосии в субботу произошел пожар в жилом двухэтажном доме, площадь возгорания составила 25 "квадратов". Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T16:27
2026-01-10T16:27
крым
феодосия
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии в субботу произошел пожар в жилом двухэтажном доме, площадь возгорания составила 25 "квадратов". Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В ликвидации пожара участвовало восемь огнеборцев и две спецмашины, уточнили в пресс-службе. Огонь был ликвидирован в 14:42.Ранее на пожаре в Севастополе погибла пенсионерка. Также сообщалось, что в первые дни новогодних праздников пять человек были спасены на пожарах в Крыму.
В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом

В Феодосии пожар уничтожил 25 квадратов жилого двухэтажного дома – МЧС

16:27 10.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом
В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии в субботу произошел пожар в жилом двухэтажном доме, площадь возгорания составила 25 "квадратов". Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"В Феодосии произошло возгорание в двухэтажном жилом доме на площади 25 квадратных метров. Оперативно были поданы стволы на тушение. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет", - говорится сообщении ведомства.

В ликвидации пожара участвовало восемь огнеборцев и две спецмашины, уточнили в пресс-службе. Огонь был ликвидирован в 14:42.
Ранее на пожаре в Севастополе погибла пенсионерка. Также сообщалось, что в первые дни новогодних праздников пять человек были спасены на пожарах в Крыму.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС
Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники
 
