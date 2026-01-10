https://crimea.ria.ru/20260110/v-feodosii-sgorel-zhiloy-dvukhetazhnyy-dom-1152291474.html
В Феодосии сгорел жилой двухэтажный дом
В Феодосии в субботу произошел пожар в жилом двухэтажном доме, площадь возгорания составила 25 "квадратов". Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 10.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии в субботу произошел пожар в жилом двухэтажном доме, площадь возгорания составила 25 "квадратов". Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В ликвидации пожара участвовало восемь огнеборцев и две спецмашины, уточнили в пресс-службе. Огонь был ликвидирован в 14:42.Ранее на пожаре в Севастополе погибла пенсионерка. Также сообщалось, что в первые дни новогодних праздников пять человек были спасены на пожарах в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧСПенсионерка погибла на пожаре в СевастополеПять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники
Новости
