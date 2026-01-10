https://crimea.ria.ru/20260110/utrom-nad-krymom-sbili-esche-chetyre-bespilotnika-1152280156.html

Утром над Крымом сбили еще четыре беспилотника

Утром в субботу силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Утром в субботу силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за два часа над полуостровом уничтожили четыре вражеских БПЛА.Кроме того, еще три БПЛА сбили над Костромской областью и один – над территорией Республики Адыгея, добавили в оборонном ведомстве.В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями.Утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, обломки вражеского дрона упали на частный жилой дом на окраине Калуги, повредив остекление.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

