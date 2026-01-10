Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
В Днепропетровской области Украины обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов. Об этом сообщает министерство энергетики... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T11:08
2026-01-10T11:08
украина
взрыв
удары по украине
энергосистема украины
днепропетровская область
днепропетровск
киев
киевская область
в мире
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области Украины обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов. Об этом сообщает министерство энергетики Украины.Кроме того, в Киеве и области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущих ударов. Без света остаются около 10 тысяч потребителей в Киевской области, в отдельных районах введены аварийные отключения, действуют графики почасовых отключений, отметили в министерстве."В большинстве регионов Украины сейчас применяются вынужденные меры ограничения – графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", - напомнили в ведомстве.Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области продолжаются работы по ликвидации последствий удара, взрывы также прогремели в Харькове.Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой. Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - что поражено за неделюЛевый берег Киева обесточен – что происходит в столице УкраиныВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
украина
днепропетровская область
днепропетровск
киев
киевская область
Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света

Удары по Украине – в Днепропетровской области больше 130 тысяч человек остались без света

11:08 10.01.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области Украины обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов. Об этом сообщает министерство энергетики Украины.
"Ночью нанесены удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего на Днепропетровщине обесточены более 130 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Киеве и области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущих ударов. Без света остаются около 10 тысяч потребителей в Киевской области, в отдельных районах введены аварийные отключения, действуют графики почасовых отключений, отметили в министерстве.
"В большинстве регионов Украины сейчас применяются вынужденные меры ограничения – графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", - напомнили в ведомстве.
Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области продолжаются работы по ликвидации последствий удара, взрывы также прогремели в Харькове.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой. Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны.
