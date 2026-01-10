https://crimea.ria.ru/20260110/udary-po-ukraine-dnepropetrovckaya-oblast-i-kiev-ostalis-bez-sveta-1152283431.html

Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света

Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света

В Днепропетровской области Украины обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов. Об этом сообщает министерство энергетики... РИА Новости Крым, 10.01.2026

2026-01-10T11:08

2026-01-10T11:08

2026-01-10T11:08

украина

взрыв

удары по украине

энергосистема украины

днепропетровская область

днепропетровск

киев

киевская область

в мире

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0a/1152283028_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ad19eadf7fe5c126947ea192514a58f6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Днепропетровской области Украины обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более 10 тысяч абонентов. Об этом сообщает министерство энергетики Украины.Кроме того, в Киеве и области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущих ударов. Без света остаются около 10 тысяч потребителей в Киевской области, в отдельных районах введены аварийные отключения, действуют графики почасовых отключений, отметили в министерстве."В большинстве регионов Украины сейчас применяются вынужденные меры ограничения – графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", - напомнили в ведомстве.Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области продолжаются работы по ликвидации последствий удара, взрывы также прогремели в Харькове.Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой. Российские военные в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря 2025 года нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины. Серия взрывов прогремела в Киеве и Львове.Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам во Львове, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - что поражено за неделюЛевый берег Киева обесточен – что происходит в столице УкраиныВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины

украина

днепропетровская область

днепропетровск

киев

киевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, удары по украине, энергосистема украины, днепропетровская область, днепропетровск, киев, киевская область, в мире, новости сво, новости