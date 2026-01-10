https://crimea.ria.ru/20260110/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1152279241.html
У Крымского моста выросла очередь
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром движение по мостовому переходу было приостановлено на полчаса. После снятия ограничений проезд к пунктам досмотра был доступен с обеих сторон.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами ручного досмотра нет.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
