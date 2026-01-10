Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260110/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1152279241.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.01.2026
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T08:07
2026-01-10T08:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_009b07247963404da61782322df2fc95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром движение по мостовому переходу было приостановлено на полчаса. После снятия ограничений проезд к пунктам досмотра был доступен с обеих сторон.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами ручного досмотра нет.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d120aa9b7c0db46337ec8191b27fe16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста сейчас начала расти очередь со стороны Керчи

08:07 10.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста начала расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Утром движение по мостовому переходу было приостановлено на полчаса. После снятия ограничений проезд к пунктам досмотра был доступен с обеих сторон.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктами ручного досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовостиНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56На программу социальной газификации в 2026 году выделят миллиард рублей
11:52Крымский мост закрыт
11:49В Севастополе снова остановили морской транспорт
11:34В работе Telegram в России произошел сбой
11:22Землетрясение произошло у берегов Камчатки
11:08Удары по Украине: Днепропетровcкая область и Киев остались без света
10:45Взрывы каждые 40 минут – что происходит в Севастополе
10:32ВСУ атаковали Бердянск
10:24Москву накрыл рекордный за полвека снегопад
10:06Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
09:52В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта
09:32Утром над Крымом сбили еще четыре беспилотника
09:26Обломки беспилотников упали на дом в Калуге
09:14Крымский мост – обстановка сейчас
09:07Крымское отделение Русского географического общества: итоги 2025 года
08:45Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны
08:29Большая половина туристов едет в Крым "за здоровьем"
08:13Непогода остановила катера и паромы в Севастополе
08:07У Крымского моста выросла очередь
07:39В Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФ
Лента новостейМолния