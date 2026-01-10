https://crimea.ria.ru/20260110/tri-cheloveka-spasli-i-250-evakuirovali-iz-goryaschey-pyatietazhki-v-sochi-1152295530.html
Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Три человека спасены и еще 250 эвакуированы в Сочи на пожаое в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что пожар вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома вечером в субботу. Огонь охватил 30 квадратных метров.В ликвидации возгорания участвовали 16 огнеборцев и четыре единицы техники от МЧС России.В Феодосии в субботу тушили двухэтажный жилой дом. Огонь ликвидировали на 25 "квадратах". Пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
