Три человека спасены и еще 250 эвакуированы в Сочи на пожаое в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
2026-01-10T21:52
2026-01-10T21:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Три человека спасены и еще 250 эвакуированы в Сочи на пожаое в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что пожар вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома вечером в субботу. Огонь охватил 30 квадратных метров.В ликвидации возгорания участвовали 16 огнеборцев и четыре единицы техники от МЧС России.В Феодосии в субботу тушили двухэтажный жилой дом. Огонь ликвидировали на 25 "квадратах". Пострадавших нет.
Новости
Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи

В Сочи на пожаре в пятиэтажке спасли троих и эвакуировали 250 жильцов

21:52 10.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Три человека спасены и еще 250 эвакуированы в Сочи на пожаое в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что пожар вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома вечером в субботу. Огонь охватил 30 квадратных метров.

"В 20.28 – ликвидация последствий пожара. Эвакуировано 250 человек, из них 20 детей, три человека спасено. Пострадавших и погибших нет", - цитирует сообщение РИА Новости.

В ликвидации возгорания участвовали 16 огнеборцев и четыре единицы техники от МЧС России.
В Феодосии в субботу тушили двухэтажный жилой дом. Огонь ликвидировали на 25 "квадратах". Пострадавших нет.
