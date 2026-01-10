Рейтинг@Mail.ru
Трамп ввел чрезвычайное положение - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260110/tramp-vvel-chrezvychaynoe-polozhenie-1152295664.html
Трамп ввел чрезвычайное положение
Трамп ввел чрезвычайное положение - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Трамп ввел чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения ввел президент США Дональд Трамп для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти от ареста или иных судебных процедур. Об этом... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T22:02
2026-01-10T22:03
дональд трамп
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
деньги
нефть
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150269839_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_14790134fe61530cb7025e772dc249b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения ввел президент США Дональд Трамп для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти от ареста или иных судебных процедур. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет РИА Новости.В тексте документа указывается, что эти доходы являются "суверенной собственностью Венесуэлы", но хранятся в США для правительственных и дипломатических целей, и не являются предметом частных претензий.Ситуация вокруг ВенесуэлыНакануне южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море. Ранее об операции по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго сообщило агентство Reuters. До этого сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.МИД Венесуэлы ранее заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой страной, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяное эмбарго США: что ждет ВенесуэлуВ США подтвердили захват танкера Olina в Карибском мореЧто ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
https://crimea.ria.ru/20260109/ssha-osvobodyat-dvukh-rossiyan-iz-ekipazha-marinery-1152270620.html
сша
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150269839_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_74adc417a05a7c1c7ec09da380d9a5ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, деньги, нефть, политика, в мире, новости
Трамп ввел чрезвычайное положение

Трамп ввел чрезвычайное положение для защиты доходов Венесуэлы от продажи нефти

22:02 10.01.2026 (обновлено: 22:03 10.01.2026)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения ввел президент США Дональд Трамп для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти от ареста или иных судебных процедур. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет РИА Новости.
"Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в целях защиты нефтяных доходов Венесуэлы, находящихся на счетах министерства финансов США, от ареста или судебного разбирательства, обеспечив сохранность этих средств для достижения целей внешней политики США", - говорится в документе.
В тексте документа указывается, что эти доходы являются "суверенной собственностью Венесуэлы", но хранятся в США для правительственных и дипломатических целей, и не являются предметом частных претензий.

Ситуация вокруг Венесуэлы

Накануне южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море. Ранее об операции по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго сообщило агентство Reuters. До этого сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
МИД Венесуэлы ранее заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой страной, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
В США подтвердили захват танкера Olina в Карибском море
Что ждет похищенного Мадуро - прогноз Медведева
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
9 января, 13:05
США освободят двух россиян из экипажа "Маринеры"
 
Дональд ТрампСШАВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеДеньгиНефтьПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:22Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
00:01В воскресенье Крым накроет Балканский циклон
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:11В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
22:59Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки
22:44В Ялте вспыхнул пожар – что известно
22:18На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
22:16Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
22:02Трамп ввел чрезвычайное положение
21:52Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
21:33Похмельный синдром: как восстановить здоровье
21:02Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
20:44Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
20:22Мощное землетрясение произошло в Индонезии
20:04Крымский мост – обстановка сейчас
19:57Народные приметы: когда елке в доме уже не место
19:39К Земле идет магнитная буря
19:14Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
19:00Часть Севастополя обесточена
18:51По имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадей
Лента новостейМолния