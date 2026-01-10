Трамп ввел чрезвычайное положение
Трамп ввел чрезвычайное положение для защиты доходов Венесуэлы от продажи нефти
22:02 10.01.2026 (обновлено: 22:03 10.01.2026)
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайного положения ввел президент США Дональд Трамп для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти от ареста или иных судебных процедур. Об этом со ссылкой на Белый дом пишет РИА Новости.
"Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в целях защиты нефтяных доходов Венесуэлы, находящихся на счетах министерства финансов США, от ареста или судебного разбирательства, обеспечив сохранность этих средств для достижения целей внешней политики США", - говорится в документе.
В тексте документа указывается, что эти доходы являются "суверенной собственностью Венесуэлы", но хранятся в США для правительственных и дипломатических целей, и не являются предметом частных претензий.
Ситуация вокруг Венесуэлы
Накануне южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море. Ранее об операции по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго сообщило агентство Reuters. До этого сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
МИД Венесуэлы ранее заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой страной, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
