Рейтинг@Mail.ru
Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260110/spiski-na-kapremont-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-rossiyan-1152288689.html
Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
Мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на Госуслугах под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт. Об этом... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T19:14
2026-01-10T19:14
россия
мошенничество
цифровая безопасность
киберпреступность
кибербезопасность
общество
новости
госуслуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/08/1122308159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_057d01f277a8e0aff8f2c7b84a738744.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на Госуслугах под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт. Об этом пишет РИА Новости."Злоумышленники похищают аккаунты портала Госуслуги, маскируясь под представителей власти. Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах", - пояснили эксперты.На начальном этапе злоумышленники создают в Telegram фейковые чаты якобы от имени представителей власти. Жителям многоквартирных домов предлагают в срочном порядке "проверить корректность данных" и включиться в "формирование списков на проведение работ в рамках программы капремонта".При этом нередко чат создается для одной реальной жертвы, остальные "участники" - это сами мошенники, пояснили эксперты. Злоумышленники рассчитывают на временные задержки при восстановлении доступа к учетной записи, которые могут возникать в выходные и праздничные дни, чтобы иметь возможность атаковать.Ранее первый заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Музеев рассказал, что в период рождественских святок мошенники активизируются в мессенджерах и социальных сетях, предлагая гадания и различные обряды под предлогом исполнения желаний и избавления от житейских невзгод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллионаПенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбереженияПросто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/08/1122308159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb41bfafc7e0a6f42b8aa107a70b6fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мошенничество, цифровая безопасность, киберпреступность, кибербезопасность, общество, новости, госуслуги
Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники начали похищать профили россиян на Госуслугах под предлогом капремонта

19:14 10.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на Госуслугах под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт. Об этом пишет РИА Новости.
"Злоумышленники похищают аккаунты портала Госуслуги, маскируясь под представителей власти. Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах", - пояснили эксперты.
На начальном этапе злоумышленники создают в Telegram фейковые чаты якобы от имени представителей власти. Жителям многоквартирных домов предлагают в срочном порядке "проверить корректность данных" и включиться в "формирование списков на проведение работ в рамках программы капремонта".
Для того, чтобы подтвердить участие, пользователей просят использовать "официальный бот Госуслуг, чтобы получить и передать в чат "ключ оцифровки" - на самом деле, это код доступа к аккаунту на госпортале.
При этом нередко чат создается для одной реальной жертвы, остальные "участники" - это сами мошенники, пояснили эксперты. Злоумышленники рассчитывают на временные задержки при восстановлении доступа к учетной записи, которые могут возникать в выходные и праздничные дни, чтобы иметь возможность атаковать.
Ранее первый заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Музеев рассказал, что в период рождественских святок мошенники активизируются в мессенджерах и социальных сетях, предлагая гадания и различные обряды под предлогом исполнения желаний и избавления от житейских невзгод.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Евпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллиона
Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
Просто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников
 
РоссияМошенничествоЦифровая безопасностьКиберпреступностьКибербезопасностьОбществоНовостиГосуслуги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:22Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
00:01В воскресенье Крым накроет Балканский циклон
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:11В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
22:59Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки
22:44В Ялте вспыхнул пожар – что известно
22:18На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
22:16Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
22:02Трамп ввел чрезвычайное положение
21:52Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
21:33Похмельный синдром: как восстановить здоровье
21:02Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
20:44Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
20:22Мощное землетрясение произошло в Индонезии
20:04Крымский мост – обстановка сейчас
19:57Народные приметы: когда елке в доме уже не место
19:39К Земле идет магнитная буря
19:14Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
19:00Часть Севастополя обесточена
18:51По имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадей
Лента новостейМолния