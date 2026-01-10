Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян

https://crimea.ria.ru/20260110/spiski-na-kapremont-moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-rossiyan-1152288689.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на Госуслугах под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт. Об этом пишет РИА Новости."Злоумышленники похищают аккаунты портала Госуслуги, маскируясь под представителей власти. Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах", - пояснили эксперты.На начальном этапе злоумышленники создают в Telegram фейковые чаты якобы от имени представителей власти. Жителям многоквартирных домов предлагают в срочном порядке "проверить корректность данных" и включиться в "формирование списков на проведение работ в рамках программы капремонта".При этом нередко чат создается для одной реальной жертвы, остальные "участники" - это сами мошенники, пояснили эксперты. Злоумышленники рассчитывают на временные задержки при восстановлении доступа к учетной записи, которые могут возникать в выходные и праздничные дни, чтобы иметь возможность атаковать.Ранее первый заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Музеев рассказал, что в период рождественских святок мошенники активизируются в мессенджерах и социальных сетях, предлагая гадания и различные обряды под предлогом исполнения желаний и избавления от житейских невзгод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллионаПенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбереженияПросто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на Госуслугах под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт. Об этом пишет РИА Новости.
"Злоумышленники похищают аккаунты портала Госуслуги, маскируясь под представителей власти. Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах", - пояснили эксперты.
На начальном этапе злоумышленники создают в Telegram фейковые чаты якобы от имени представителей власти. Жителям многоквартирных домов предлагают в срочном порядке "проверить корректность данных" и включиться в "формирование списков на проведение работ в рамках программы капремонта".
Для того, чтобы подтвердить участие, пользователей просят использовать "официальный бот Госуслуг, чтобы получить и передать в чат "ключ оцифровки" - на самом деле, это код доступа к аккаунту на госпортале.
При этом нередко чат создается для одной реальной жертвы, остальные "участники" - это сами мошенники, пояснили эксперты. Злоумышленники рассчитывают на временные задержки при восстановлении доступа к учетной записи, которые могут возникать в выходные и праздничные дни, чтобы иметь возможность атаковать.
Ранее первый заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Музеев рассказал, что в период рождественских святок мошенники активизируются
в мессенджерах и социальных сетях, предлагая гадания и различные обряды под предлогом исполнения желаний и избавления от житейских невзгод.
