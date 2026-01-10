Рейтинг@Mail.ru
Снегопад и ветер обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Снегопад и ветер обрушатся на Севастополь
Снегопад и ветер обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Снегопад и ветер обрушатся на Севастополь
В воскресенье в Севастополе ухудшится погода – ожидаются сильный ветер и дождь, переходящий в снег, а также резкое похолодание. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 10.01.2026
Снегопад и ветер обрушатся на Севастополь

16:40 10.01.2026 (обновлено: 16:41 10.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе ухудшится погода – ожидаются сильный ветер и дождь, переходящий в снег, а также резкое похолодание. Об этом предупредили в региональном МЧС.
"11 января ночью прогнозируется дождь, временами сильный, днем он может перейти в снег. Порывы южного ветра утром достигнут 15-20 м/с, а днем ветер будет северный, 17-22 м/с. Также к вечеру 11 числа ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах", - предупредили спасатели.
В МЧС призывают жителей и гостей Севастополя, что в такую погоду опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с рекламными щитами или опорами ЛЭП. Также спасатели призывают не гулять у воды и не выходить в море.
"По возможности откажись от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, не выпускай домашних животных!" - рекомендовали в МЧС.
На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Севастополе и в субботу, 10 января.
В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, гололедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров Балканского циклона.
