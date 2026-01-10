https://crimea.ria.ru/20260110/smotrim-na-reaktsiyu-komu-i-skolko-mozhno-sedat-tsitrusovykh-1133178030.html

Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых

Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых - РИА Новости Крым, 10.01.2026

Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых

10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Цитрусовые не являются особенно опасным аллергеном, и могут вызывать так называемую "псевдоаллергию", поэтому, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, помело, апельсинов, мандаринов, лимонов, кумквата, миннеолы, грейпфрутов и лайма можно съедать в достаточно больших количествах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала нутрициолог Ксения Петрухина.Определить меру, по ее словам, довольно просто: "мера – это то количество, употребление которого не провоцирует у вас нежелательных реакций"."Однако людям с проблемами ЖКТ и аллергикам стоит обсудить вопрос об употреблении цитрусовых с врачом", – напомнила Петрухина.По мнению врачей, в кожуре мандаринов содержится гораздо больше витаминов, чем в мякоти плода. Поэтому корки считаются более полезными для укрепления иммунитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

