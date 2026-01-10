Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Цитрусовые не являются особенно опасным аллергеном, и могут вызывать так называемую "псевдоаллергию", поэтому, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, помело, апельсинов, мандаринов, лимонов, кумквата, миннеолы, грейпфрутов и лайма можно съедать в достаточно больших количествах. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала нутрициолог Ксения Петрухина.
"Все цитрусовые по-своему вкусны и полезны, поскольку богаты витаминами С, В, А, РР, пектином и клетчаткой, имея при том низкую калорийность (30-50 ккл). К счастью, цитрусовые достаточно безопасны, поскольку не входят в число опасных аллергенов. Чаще всего сочные плоды вызывают т.н. "псевдоаллергию" – кожную реакцию, которая не угрожает жизни и здоровью человека. Поэтому есть цитрусовые можно и нужно, достаточно просто соблюдать меру", – сказала Петрухина.
Определить меру, по ее словам, довольно просто: "мера – это то количество, употребление которого не провоцирует у вас нежелательных реакций".
"Однако людям с проблемами ЖКТ и аллергикам стоит обсудить вопрос об употреблении цитрусовых с врачом", – напомнила Петрухина.
По мнению врачей, в кожуре мандаринов содержится гораздо больше витаминов, чем в мякоти плода. Поэтому корки считаются более полезными для укрепления иммунитета.
