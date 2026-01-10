https://crimea.ria.ru/20260110/sily-pvo-sbili-raketu-neptun-1152285384.html

Силы ПВО сбили ракету "Нептун"

Силы противовоздушной обороны России за стуки уничтожили украинскую ракету "Нептун" большой дальности и 70 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за стуки уничтожили украинскую ракету "Нептун" большой дальности и 70 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Утром над Крымом было уничтожено еще 4 вражеских дрона.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, обломки вражеского дрона упали на частный жилой дом на окраине Калуги, повредив остекление.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

