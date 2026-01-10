Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Силы ПВО сбили ракету "Нептун"
Силы ПВО сбили ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Силы ПВО сбили ракету "Нептун"
Силы противовоздушной обороны России за стуки уничтожили украинскую ракету "Нептун" большой дальности и 70 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T12:30
2026-01-10T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за стуки уничтожили украинскую ракету "Нептун" большой дальности и 70 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Утром над Крымом было уничтожено еще 4 вражеских дрона.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, обломки вражеского дрона упали на частный жилой дом на окраине Калуги, повредив остекление.
пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Силы ПВО сбили ракету "Нептун"

Ракета большой дальности "Нептун" и 70 беспилотников сбиты силами ПВО

12:30 10.01.2026 (обновлено: 12:31 10.01.2026)
 
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны УкраиныИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за стуки уничтожили украинскую ракету "Нептун" большой дальности и 70 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сводке оборонного ведомства.
В течение ночи над регионами России уничтожили 59 вражеских БПЛА, в том числе 19 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Утром над Крымом было уничтожено еще 4 вражеских дрона.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Для жителей близлежащих домов развернули ПВР на случай эвакуации. Пострадавших нет.
По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, обломки вражеского дрона упали на частный жилой дом на окраине Калуги, повредив остекление.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
