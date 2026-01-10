Сильный ветер и осадки - погода в Крыму на субботу

https://crimea.ria.ru/20260110/silnyy-veter-i-osadki---pogoda-v-krymu-na-subbotu-1152276120.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В субботу балканский циклон обусловит в Крыму сложные погодные условия: ожидаются дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.По информации синоптиков, также вероятны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. В Симферополе ночью мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица; днем дождь, вечером переходящий в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный 9-14 м/с; днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +5...+7.В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дождь. Ветер ночью юго-западный 10-15 м/с, днем южный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10.В Ялте и Алуште облачно, дождь. Температура воздуха +6...+8 градусов. В Судаке и Феодосии облачно, временами небольшой дождь, +6...+8. В Евпатории также облачно, временами пройдет дождь. Ночью будет +2 градуса, днем до +8. В Керчи облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, +5...+8.В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях в Крыму на ближайшие выходные. Ожидаются сильные осадки, голодедица и штормовой ветер. Высока вероятность заторов на дорогах и подтоплений населенных пунктов, находящихся вдоль русел рек. Наиболее сложная обстановка прогнозируется на территории Бахчисарайского района вдоль русел рек Кача, Бельбек и Черная, где вода может выйти в пойму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
