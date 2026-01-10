Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы попали под лавину в Грузии - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии
Российские туристы попали под лавину в Грузии - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии
В горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов. Как пишут СМИ, люди находятся под снегом уже более трех часов. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T18:24
2026-01-10T18:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов. Как пишут СМИ, люди находятся под снегом уже более трех часов. Отмечается, что инцидент произошел у вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия.Уточняется, что под лавину попала группа из 20 лыжников и сноубордистов, среди которых были и россияне.
Российские туристы попали под лавину в Грузии

В горах Грузии лавина сошла на российских туристов – СМИ

18:24 10.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов. Как пишут СМИ, люди находятся под снегом уже более трех часов.
Отмечается, что инцидент произошел у вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия.
"Лавина сошла на российских туристов в горах Грузии. Пострадавшие остаются под снегом около трех часов. Их сейчас ищут спасатели", — говорится в сообщении.
Уточняется, что под лавину попала группа из 20 лыжников и сноубордистов, среди которых были и россияне.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
