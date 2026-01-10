Российские туристы попали под лавину в Грузии

https://crimea.ria.ru/20260110/rossiyskie-turisty-popali-pod-lavinu-v-gruzii-1152293326.html
В горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов. Как пишут СМИ, люди находятся под снегом уже более трех часов. РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T18:24
2026-01-10T18:24
2026-01-10T18:24
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/53/1116585376_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_5b6270c4666e438e75ce6174d0a57d15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В горах Грузии снежная лавина обрушилась на российских туристов. Как пишут СМИ, люди находятся под снегом уже более трех часов. Отмечается, что инцидент произошел у вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия.Уточняется, что под лавину попала группа из 20 лыжников и сноубордистов, среди которых были и россияне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
