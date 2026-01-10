Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о коррупции в ТЦК - главное
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал коррупцию в ТЦК. На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Львову. В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. ВСУ атаковали Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Армия России ударила по объектам энергетики на Украине - в нескольких областях наступил блэкаут.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Буданов* признал коррупцию в украинском ТЦК
Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* на совещании с руководством генштаба страны и подразделениями ВСУ признал тот факт, что в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК - украинские отделения военкоматов) процветает коррупция.
"Коррупция в системе ТЦК и СОЧ (самовольное оставление части - ред.) - проблемы, влияющие на нашу обороноспособность... Злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова*.
Вчера, 10:06Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
Запад бьет тревогу после удара "Орешником" по Украине
Западу стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского, которые хотят базировать свои войска на Украине, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.
Его слова подтвердил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав видео удара с соответствующей подписью.
"Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", - написал Медведев в подписи к видео.
Вчера, 12:30Силы ПВО сбили ракету "Нептун"
На Крым надвигается шторм
В Крыму введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона, сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности.
Также сообщается, что в воскресенье в Севастополе ухудшится погода – по прогнозам синоптиков в регионе ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, а также резко похолодает. В городе отменяют все рейсы морского пассажирского транспорта.
Вчера, 18:24Российские туристы попали под лавину в Грузии
Атака ВСУ на Крым и другие регионы
ВСУ дважды за день попытались атаковать Крым. В течение ночи силы ПВО сбили 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымским полуостровом, Черным и Азовским морями. Утром над полуостровом уничтожили еще четыре вражеских дрона. Днем было на час закрыто движение по Крымскому мосту и рейд в Севастополе.
В Волгоградской области после удара ВСУ огнем оказалась охвачена нефтебаза. А в Калуге обломки вражеского дрона рухнули на жилой частный дом, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Также жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников.
Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Вчера, 11:34В работе Telegram в России произошел сбой
Удары по Украине
В результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура, рапортовал глава местной военной администрации Олег Кипер.
* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Вчера, 14:44В Киеве отключили воду и отопление