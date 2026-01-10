Рейтинг@Mail.ru
Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260110/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-v-krymu-i-priznanie-budanova-o-ttsk---glavnoe-1152294025.html
Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное - РИА Новости Крым, 10.01.2026
Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал коррупцию в ТЦК. На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Львову. В Крыму ввели режим... РИА Новости Крым, 10.01.2026
2026-01-10T22:16
2026-01-10T22:16
главное за день
украина
россия
крым
севастополь
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
ракетная система средней дальности "орешник"
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152067593_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_4dbb22fde31a3ae9ef6ff7bde4445691.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал коррупцию в ТЦК. На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Львову. В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. ВСУ атаковали Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Армия России ударила по объектам энергетики на Украине - в нескольких областях наступил блэкаут.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Буданов* признал коррупцию в украинском ТЦКНовый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* на совещании с руководством генштаба страны и подразделениями ВСУ признал тот факт, что в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК - украинские отделения военкоматов) процветает коррупция."Коррупция в системе ТЦК и СОЧ (самовольное оставление части - ред.) - проблемы, влияющие на нашу обороноспособность... Злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова*.Запад бьет тревогу после удара "Орешником" по УкраинеЗападу стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского, которые хотят базировать свои войска на Украине, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.Его слова подтвердил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав видео удара с соответствующей подписью.На Крым надвигается штормВ Крыму введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона, сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности.Также сообщается, что в воскресенье в Севастополе ухудшится погода – по прогнозам синоптиков в регионе ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, а также резко похолодает. В городе отменяют все рейсы морского пассажирского транспорта. Атака ВСУ на Крым и другие регионыВСУ дважды за день попытались атаковать Крым. В течение ночи силы ПВО сбили 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымским полуостровом, Черным и Азовским морями. Утром над полуостровом уничтожили еще четыре вражеских дрона. Днем было на час закрыто движение по Крымскому мосту и рейд в Севастополе.В Волгоградской области после удара ВСУ огнем оказалась охвачена нефтебаза. А в Калуге обломки вражеского дрона рухнули на жилой частный дом, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Также жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников.Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Удары по УкраинеВ результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура, рапортовал глава местной военной администрации Олег Кипер.* внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260110/neftyanoe-embargo-ssha-chto-zhdet-venesuelu-1152280596.html
https://crimea.ria.ru/20260110/sily-pvo-sbili-raketu-neptun-1152285384.html
https://crimea.ria.ru/20260110/rossiyskie-turisty-popali-pod-lavinu-v-gruzii-1152293326.html
https://crimea.ria.ru/20260110/v-rabote-telegram-v-rossii-proizoshel-sboy-1152283916.html
https://crimea.ria.ru/20260110/v-kieve-otklyuchili-vodu-i-otoplenie-1152287976.html
украина
россия
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152067593_0:560:1920:2000_1920x0_80_0_0_a5156ecb47f67635f9d464301c1b41f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, украина, россия, крым, севастополь, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, ракетная система средней дальности "орешник", мобилизация на украине, тцк на украине (территориальный центр комплектования), коррупция, удары по украине, новости
Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное

Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о коррупции в ТЦК - главное

22:16 10.01.2026
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал коррупцию в ТЦК. На Западе забили тревогу после удара "Орешником" по Львову. В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. ВСУ атаковали Крым и другие регионы России при помощи беспилотников. Армия России ударила по объектам энергетики на Украине - в нескольких областях наступил блэкаут.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Буданов* признал коррупцию в украинском ТЦК

Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* на совещании с руководством генштаба страны и подразделениями ВСУ признал тот факт, что в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК - украинские отделения военкоматов) процветает коррупция.
"Коррупция в системе ТЦК и СОЧ (самовольное оставление части - ред.) - проблемы, влияющие на нашу обороноспособность... Злоупотребление служебными обязанностями и подрыв военной дисциплины - недопустимы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова*.
Ситуация в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Вчера, 10:06
Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу

Запад бьет тревогу после удара "Орешником" по Украине

Западу стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского, которые хотят базировать свои войска на Украине, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters.
Его слова подтвердил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав видео удара с соответствующей подписью.
"Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", - написал Медведев в подписи к видео.
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Вчера, 12:30
Силы ПВО сбили ракету "Нептун"

На Крым надвигается шторм

В Крыму введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона, сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности.
Также сообщается, что в воскресенье в Севастополе ухудшится погода – по прогнозам синоптиков в регионе ожидаются сильный ветер и дождь со снегом, а также резко похолодает. В городе отменяют все рейсы морского пассажирского транспорта.
Последствия схода лавины. Архивное фото
Вчера, 18:24
Российские туристы попали под лавину в Грузии

Атака ВСУ на Крым и другие регионы

ВСУ дважды за день попытались атаковать Крым. В течение ночи силы ПВО сбили 59 вражеских беспилотников, в том числе над Крымским полуостровом, Черным и Азовским морями. Утром над полуостровом уничтожили еще четыре вражеских дрона. Днем было на час закрыто движение по Крымскому мосту и рейд в Севастополе.
В Волгоградской области после удара ВСУ огнем оказалась охвачена нефтебаза. А в Калуге обломки вражеского дрона рухнули на жилой частный дом, сообщил губернатор области Владислав Шапша. Также жилые дома и линия электропередачи повреждены в Ростовской области после удара украинских беспилотников.
Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Вчера, 11:34
В работе Telegram в России произошел сбой

Удары по Украине

В результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура, рапортовал глава местной военной администрации Олег Кипер.
* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Вчера, 14:44
В Киеве отключили воду и отопление
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньУкраинаРоссияКрымСевастопольАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьРакетная система средней дальности "Орешник"Мобилизация на УкраинеТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)КоррупцияУдары по УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:22Число раненных при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до четырех
00:01В воскресенье Крым накроет Балканский циклон
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:11В Ялте горит магазин – огонь охватил тысячу "квадратов"
22:59Атака ВСУ по Воронежу – ранены двое и повреждены многоэтажки
22:44В Ялте вспыхнул пожар – что известно
22:18На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
22:16Режим повышенной готовности в Крыму и признание Буданова* о ТЦК - главное
22:02Трамп ввел чрезвычайное положение
21:52Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
21:33Похмельный синдром: как восстановить здоровье
21:02Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
20:44Еще 10 беспилотников уничтожены над Россией
20:22Мощное землетрясение произошло в Индонезии
20:04Крымский мост – обстановка сейчас
19:57Народные приметы: когда елке в доме уже не место
19:39К Земле идет магнитная буря
19:14Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
19:00Часть Севастополя обесточена
18:51По имени Счастье: в горном Крыму возрождают старинную породу лошадей
Лента новостейМолния